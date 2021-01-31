«Ожидаю, что Лукашенко сбежит из страны»

31.01.2021, 0:54, Разное

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Какие прогнозы для Беларуси на 2021 год дают экономисты и политологи.

В конце прошлого года правительство Беларуси заявило, что на 2021 год запланировало рост ВВП в 1,8%, а на следующую пятилетку — вообще 20%. Можно ли верить официальным белорусским планам, учитывая, что за последние полгода белорусские власти своими же руками уничтожили в стране бизнес-климат и внешнеэкономические связи? Рассуждают белорусские экономисты и политологи.

«Следующее десятилетие для Беларуси может стать потерянным»

— В 2021 году камнем на шее белорусской экономики станет политический тупик, в котором оказалась страна, — считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Как сказал эксперт, прогнозы для Беларуси на 2021 год у него пессимистичные. — Шансов на рост экономики у Беларуси, увы, не вижу. Базовый сценарий подразумевает, что политический статус-кво сохранится.

Вадим Иосуб. Фото: TUT.BY

А вот то, насколько серьезным окажется наше падение, будет зависеть от выбранной тактики Нацбанка и правительства. Есть вариант, что все-таки включат печатный станок. Если этого не случится, падение экономики будет в пределах 1–2%, инфляция будет составлять 5–10%, валюта подорожает примерно на 10%, доходы населения в валютном эквиваленте при этом будут падать.

Не забываем о том, что бюджет на 2021 год принят с дефицитом. Несложно догадаться, что его придется как-то финансировать. Сделать это можно несколькими способами. Либо, опять же, напечатать деньги, либо займами, либо привлечь деньги за счет приватизации. А теперь давайте разбираться. Ни о какой приватизации речи быть не может. Если рассматривать займы, то здесь мы, грубо говоря, ограничены одним единственным кредитором — Россией. Еще есть банк ЕАБР (Евразийский банк развития), но он, опять же, подчиняется России. Как обычно, возвращаемся к тому, что все снова зависит от доброй воли России.

Но даже если она продолжит давать Беларуси деньги, возникает вопрос: а на каких условиях?

Увы, переговоры по этому поводу ведутся совсем непрозрачно. В случае если российских кредитов не будет, придется либо сокращать расходы, либо, опять же, включать печатный станок.

«Сейчас время работает не на Лукашенко, а на сторонников перемен»

А какие прогнозы дают политологи?

— Думаю, 2021-й станет еще более драматичным, — считает политолог Александр Класковский. — Конфликт между обществом, настроенным на перемены, и политическим режимом усилится.

Александр Класковский. Фото: TUT.BY

Популярность Лукашенко резко снизилась, уходить он не собирается, поэтому, скорее всего, он продолжит репрессивную политику. Хотя, думаю, власти будут пытаться маневрировать. Все же на них давят санкции, усугубление экономической ситуации и протесты, которые, думаю, весной возобновятся с новой силой, а, возможно, станут еще более массовыми. Есть вероятность, что освободят некоторых политических заключенных, но в целом конфликт между полицейским государством, отсталой властью и стремлением белорусов к переменам обострится. Предсказать исход этого конфликта сложно.

Сложно судить и о том, сколько еще сможет протянуть нынешняя власть. Это зависит от многих факторов — внешнеполитических и экономических. И все же в целом режим Лукашенко себя практически исчерпал. Думаю, сейчас время работает не на него, а на сторонников перемен.

— Думаю, пока можно говорить только о продолжении кризиса, — считает политолог Юрий Чаусов. — Ситуация в экономике не улучшается. Более того, появляются новые вызовы, связанные, прежде всего, с экономическими санкциями против Беларуси.

Юрий Чаусов. Фото: TUT.BY

В настоящее время наша страна не в том положении, чтобы считать эти санкции недейственными. Мы в тяжелой ситуации сразу по нескольким причинам: геополитическое противостояние с Западом, лишающее Беларусь доступа к рынкам и возможностям; экономические санкции: мировой кризис из-за коронавируса. Все это, помимо прочего, влияет на ситуацию в Беларуси.

Экономический кризис будет продолжаться.

А это значит, что возникнут факторы, которые еще больше спровоцируют белорусов к возмущению, и политический кризис не закончится.

А вот чего от 2021 года ожидает бывший глава Национального банка Республики Беларусь Станислав Богданкевич:

— Ожидаю смены режима и того, что он станет более демократичным и менее авторитарным. Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси. Но мгновенно все к лучшему не изменится, — сказал он в комментарии udf.by.

Станислав Богданкевич. Фото: TUT.BY

Кстати, несмотря ни на что, Богданкевич оценивает развитие Беларуси как позитивное.

— Если смотреть на ситуацию глобально, то все события прошлого года привели к формированию белорусской нации, народ начал влиять на ситуацию в стране. И это самое важное, — добавил он.

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»

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