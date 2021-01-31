Мнение: О рискованном «перевёртыше» Семёна Слепакова

31.01.2021, 0:44, Разное

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Между прочих дел впавший в хулу и опалу у определённой части российской оппозиции саркастичный поэт-песенник Семён Слепаков не унимается. И подставляется. Мало ему, видимо, досталось от навальных адептов в ответ на первую сатиру в их адрес, он выкатил ещё и вторую. Тоже едкую.

И во второй раз та самая #оппозиция упустила нечастую по нынешним временам возможность оказаться или хотя бы показаться умнее. Ан, нет, коли грабли разложены, миновать их – не судьба.

Снова та же коллективная травля, живо напоминающая сталинские чистки. Снова дружное у-лю-лю под копирку. Снова идиотические намёки про желание стать «акционером Газпрома».

Последнее от навальнят выглядит особенно глупо. На заре своей оппозиционной карьеры их кумир, как известно, промышлял гринмейлом, сколачивая одновременно и финансовый, и политический #капитал. То есть, становился за небольшую денежку акционером компании и начинал вставлять палки её руководству, раздувая скандалы по каждому поводу, а то и без. Особенно от него досталось, помнится, госбанку #ВТБ за «буровые установки», якобы втридорога закупленные через офшор и сгнившие в чистом поле – некоторое время спустя выяснилось, что все 30 агрегатов работают, а никакого завышения цены не было и в помине, судя по раскрытым документам компании-производителя. По итогам истории Алексея navalny Навального его коллеги-миноритарии даже обвинили в подделке документов. Но к тому времени нынешняя честь и совесть оппозиции уже нашёл себе другую, более доходную нишу.

Так вот, в сухом остатке, чтобы стать «акционером Газпрома», вовсе не нужно продаваться. Одна акция стоит сегодня чуть больше 200 руб., минимальный лот на Мосбирже – 10 бумаг. То есть, две с небольшим тысячи рублей найдёт всякий желающий приобщиться к национальному достоянию.

Ну и тем более глупо выглядит коллективный гнев навальнят по поводу частного мнения Семёна Слепакова, сопровождаемый упрёками в продажности. Во-первых, как известно, каждый стремится наиболее громко упрекнуть другого именно в том недостатке, который за собою же и чувствует. А во-вторых, адепты Прекрасной России без Путина должны были бы либеральнее относиться вообще к любым частным мнениям. Иначе, как ни крути, получается прав именно Семён:

А мне сценарий видится иной –

Что управлять придет моей страной,

Коль вдруг народный гнев огонь раздует,

Лишь более отвязное жульё,

Но это только мнение мое –

На истинность оно не претендует.

В очередной раз получается, что как бы ни деградировал интеллектуально и морально кровавый Режим™, аналогичная деградация навальной оппозиции происходит куда быстрее и масштабнее.

Да что же это за родовая травма у неё такая?

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