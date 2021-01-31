 

“Подпись опять неправильная”. Украинские дипломаты прокомментировали твит посольства РФ о горе в Крыму

31.01.2021, 0:06, Новости дня
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Российское посольство в Великобритании опубликовало 30 января в Twitter фотографию крымской горы Ай-Петри высотой 1234 метра, указав, что она находится на территории России. Этот твит спустя несколько часов прокомментировало посольство Украины в Великобритании.

“Это фото Ай-Петри (Крым, Украина) отличное. Но подпись опять неправильная, посольство России”, – отметили украинские дипломаты.

Комментируя фотографию с оледеневшими на Ай-Петри деревьями, они отметили, что “мнимые монстры, которые обитают в прекрасном Крыму сегодня, – не навсегда”.

This photo of Ay Petri, #Crimea, #Ukraine is great. Wrong caption again though, Russian Embassy. It is more than imaginary monsters that haunt the beautiful Crimea today, but not forever.#crimeaisukraine

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 30, 2021

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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