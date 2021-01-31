 

Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в последний день января

31.01.2021, 0:06, Новости дня
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В Украине 31 января синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя в восточной части страны. Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

Во всех областях будет пасмурная погода, на западе ожидается облачность с прояснениями. Синоптики предупредили о сильной влажности и порывах западного ветра до 12 м/с.

В северной части Украины в дневное время температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 °С. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

В западной части страны температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3 °С. Ночью прогнозируют заморозки до -5 °С. Преимущественно облачно, но может появиться солнце. В Закарпатье возможен снег.

На востоке температура воздуха выше нуля и в дневное, и в ночное время. В Луганской и Харьковской областях области возможны дожди или мокрый снег.

В Киеве 31 января днем не будет существенных осадков, но ночью синоптики прогнозируют снег. Днем температура будет 0…-2 °С, а ночью до -5 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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