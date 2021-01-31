Пресс‑секретаря Навального задержали в спецприемнике по делу о нарушении карантина

31.01.2021, 0:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, у которой сегодня заканчиваются девять суток ареста, задержали по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом в Twitter сообщила ее адвокат Вероника Полякова вечером 30 января.

Савеловский суд Москвы 22 января отправил Ярмыш под арест из-за призывов участвовать в акции протеста в поддержку Навального 23 января.

Дело по ч.1 ст.236 УК передано сегодня в Следственный комитет РФ!

— Advocat_Polyakova (@AdvocatPolyako1) January 30, 2021

Материалы “санитарного дела” передали из МВД в Следственный комитет РФ.

В комментарии “Медиазоне” защитница указала, арест Ярмыш истек сегодня в 23.00. За полчаса до этого ее задержали прямо в спецприемнике как подозреваемую по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее подозреваемыми по этому делу стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, продюсер “Навальный LIVE” Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава “Альянса врачей” Анастасия Васильева и брат Навального Олег Навальный. Их всех Тверской суд Москвы отправил под домашний арест.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.

—