Министерство чрезвычайных спекуляций

31.01.2021, 0:00, Разное

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МЧС оштрафовало телекомпанию «ТВК» на 150 000 рублей из-за жалобы гражданки Шпиц. Журналисты выяснили: жалоба была отправлена с IP-адреса самого ведомства.

Неожиданный поворот принимает история о штрафе, выписанном красноярской независимой телекомпании «ТВК» сотрудниками регионального управления МЧС. Журналисты установили, что гражданка по имени Ольга Шпиц, которая якобы проживает в том же доме, где находится телекомпания и которая пожаловалась на телевизионщиков в управление Министерства по чрезвычайным ситуациям, на самом деле не только не живет в доме № 50 по улице Копылова, но может и вовсе оказаться вымышленным персонажем.

Фото: tvk6.ru

— Еще в ноябре мы через правление дома установили, что Ольги Шпиц среди жителей нет, — говорит главный редактор «ТВК» Мария Бухтуева.

— Затем у нас возникли логичные сомнения: действительно ли номер телефона, указанный в жалобе, принадлежит этой самой Ольге? На суде в понедельник, 27 января, выяснилось, что на момент подачи жалобы номер принадлежал гражданину Узбекистана, которого зовут Бахромжон.

То есть гражданке Шпиц, чтобы подать на нас жалобу, пришлось найти гражданина Узбекистана и взять его телефон!

Выписка об определении абонентского номера. Фото: tvk6.ru

Дальше — больше. Детализация телефонных разговоров «Ольги Шпиц — Бахромжона» показала, что звонок в МЧС поступил с телефона, находившегося рядом с самим Главным управлением МЧС по Красноярскому краю.

— У нас также был адрес электронной почты, с которого в МЧС была отправлена письменная жалоба. Он зарегистрирован на домене «Яндекса». По нашему запросу «Яндекс» предоставил данные об IP-адресах, с которых заходили в этот почтовый ящик. Один из них оказался IP-адресом человека по имени Наталья Шпис (кто это такая — неизвестно), второй — IP-адресом самого краевого ГУ МЧС, — говорит Мария Бухтуева.

Данные об IP-адресе, предоставленные «Яндексом». Фото: tvk6.ru

«ТВК» оспаривает назначение «противопожарной» проверки в суде. В ходе заседания судья спросил представителей МЧС, какое отношение к ведомству имеют Бахромжон и IP-адрес? Представители МЧС не нашли, что ответить, заседание перенесли.

Фото: tvk6.ru

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю «Новой газете» сообщили, что пока не комментируют претензии «ТВК».

— Для нас оспорить штраф — это принципиально важная история, — говорит Мария Бухтуева. — В текущих экономических условиях, когда проведение внеплановых проверок вроде бы приостановлено, нам бы хотелось, чтобы к «ТВК» относились так же, как ко всем остальным компаниям.

При этом Бухтуева добавила, что у самого ГУ МЧС по Красноярскому краю претензии к «ТВК» могут быть едва ли: телекомпания сотрудничает с ведомством и выпускает программу «Прогнозы МЧС», в эфире которой представители ведомства рассказывают о техногенных авариях, возможных ЧС и погоде. Предположительно, представителей ведомства о проведении проверки «кто-то очень попросил», отмечает главред телеканала.

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Проверка со стороны МЧС — не единственный «наезд» на «ТВК» за последние месяцы. В октябре прошлого года компанию исключил из сети своего вещания федеральный кабельный оператор «Ростелеком». Также телекомпании пришлось вынужденно съехать из помещения, которое она арендовала больше 20 лет. По словам Марии Бухтуевой, перед этим с редакцией связывались люди, предлагавшие поменять редакционную политику на «более мягкую по отношению к региональным и федеральным властям».

Иван Жилинспецкор

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