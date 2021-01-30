 

Доктор Евгений Комаровский описал два сценария повторного заражения COVID-19

30.01.2021, 23:52, Разное
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Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию, когда происходит повторное заражение пациента коронавирусом. Доктор подробно описал два сценария развития и возможные последствия.
По словам Евгения Комаровского, это явление считается достаточно редким. Люди, которые уже переболели COVID-19, могут вновь заразиться, но последствия самого заболевания будут другими. Как отметил врач-педиатр, стоит рассмотреть несколько возможных сценариев повторной болезни. В одном из случаев у пациента в крови могут сохраниться циркулирующие антитела, предотвращающие развитие коронавируса в организме при последующем заражении.

Как пишет издание «Слово и Дело», второй сценарий развития событий, по мнению доктора Евгения Комаровского, предусматривает отсутствие антител. В этом случае организм пациента опирается на клетки памяти, которые распознают патоген со временем. Образование антител происходит намного быстрее, а сама коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.



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