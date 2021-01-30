Анастасия Стоцкая вспомнила работу с покойным звездным стилистом Александром Шевчуком

30.01.2021, 23:52, Разное

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После похорон звездного стилиста Александра Шевчука певица Анастасия Стоцкая вспомнила их совместную работу. Артистка разрыдалась и призналась – ей грустно от того, что ушел из жизни такой талантливый человек.

Жизнь стилиста Аллы Пугачевой оборвалась на 55-м году. Точная причина смерти Александра Шевчука пока не установлена. По одной из версий, у него случился перитонит. По другой – у покойного был разрыв внутренних органов. Еще не известно, в день смерти он был один в квартире или нет.

С Анастасией Стоцкой стилист дружил примерно двадцать лет. По словам артистки, именно он был первым человеком, который ее профессионально накрасил для сцены. Первые клипы певицы также были созданы с его непосредственным участием. Когда исполнительница поехала в Юрмалу на конкурс «Новая волна», Александр Шевчук был рядом и подготавливал ее ко всем конкурсным дням.

Анастасии Стоцкой казалось, что Александр Шевчук будет жить вечно, так как всегда блестяще выглядел. 54-летний стилист тщательно за собой следил, правильно питался и активно занимался спортом.