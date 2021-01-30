Медики: Антиоксиданты снижают риск рака и сердечных заболеваний

30.01.2021, 23:52, Разное

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Ученые пришли к выводу, что причиной многих патологических процессов в организме, приводящих к различным заболеваниям, является повреждение клеточных оболочек свободными радикалами. Медики объяснили, что для борьбы с этими молекулами и профилактики рака и сердечных заболеваний важно включать в рацион антиоксиданты.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания сердца и сосудов, рак – два основных фактора, которые приводят к летальному исходу среди взрослых мужчин и женщин. С первого взгляда может показаться, что это совершенно разные заболевания – это так, однако привычки в еде и физической активности влияют на эти два заболевания одинаково.

Говоря о продуктах, то, что человек потребляет, может резко повлиять на несколько аспектов здоровья, включая риск развития сердечных заболеваний и рака. На самом деле антиоксиданты очень полезны для здоровья. Укрепление иммунной системы имеет решающее значение для противодействия раковым клеткам и сохранения здоровья сердца. Антиоксиданты обладают свойствами, которые могут защитить клетки от негативного влияния свободных радикалов. Дефектные соединения образуются в организме в результате расщепления продуктов питания, при воздействии радиации или табака.



Радикалы способствуют воспалительным процессам в клетках мозга, нервной системе, тканях, ускоряют старение тела, нарушают функции иммунитета, а также изменяют наследственную информацию. Биологические антиокислители могут “вовремя” перехватить вредную молекулу, отдав свой электрон и сохранив клетки организма от разрушения.

Антиоксиданты и рак

Рак, также называемый злокачественным новообразованием, может поразить любую часть тела, включая кожу, легкие, толстую кишку, грудь и многое другое. На развитие рака сильно влияет рацион, поэтому включение ряда некоторых полезных продуктов может быть полезно для уменьшения роста рака.

Как уже упоминалось, свободные радикалы с высокой реакционной способностью могут повредить клетки, включая ДНК, белки и клеточные мембраны. Согласно исследованию, опубликованному в «Интегративном лечении рака», незаменимую роль антиоксидантов в поддержании иммунной системы невозможно отрицать. Использование антиоксидантов в рационе полезно в том отношении, что оно минимизирует нагрузку свободных радикалов в клетках, снижая вероятность развития рака.

Антиоксиданты и болезни сердца

Повреждение клеток дефектными соединениями также приводит к одной из самых серьезных угроз для здоровья – сердечно-сосудистым заболеваниям. Это происходит из-за окисления холестерина. Когда в крови слишком много холестерина, это приводит к нарастанию стенок артерий, что становится причиной атеросклероза – формы сердечного заболевания. В этом состоянии приток крови к сердечной мышце блокируется, а артерии сужаются.

Результаты проведенных исследований показали: антиоксиданты могут помочь предотвратить изменения, которые превращают молекулы холестерина в крови в вещество, образующее бляшки на стенках артерий, тем самым блокируя кровоток.

Гамма-оризанол – эффективный антиоксидант в борьбе с сердечными заболеваниями и раком

Гамма-оризанол является новейшим антиоксидантом, недавно завоевавшим в Индии репутацию супер-антиоксиданта. Его получают из масла рисовых отрубей и применяют в качестве лекарства. Он используется при высоком холестерине, симптомах менопаузы и некоторых других состояниях. Поскольку гамма-оризанол помогает контролировать высокий уровень холестерина, он может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Исследования показывают, что прием природных антиоксидантов снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП, который является основной причиной сердечных заболеваний. Несколько исследований также показали, что гамма-оризанол обладает противораковыми свойствами.

Источники антиоксидантов

Витаминные антиоксиданты можно получить, употребляя продукты питания или принимая специальные добавки, благоприятно воздействующие на работу внутренних органов и общее самочувствие. Природные минералы – антиоксиданты, такие как: селен, цинк, медь, хром, марганец содержатся в винограде, чернике, женьшене, зеленом чае, лекарственных грибах (рейши, шиитаке, кордицепс), брокколи, луке, рыбе, птице, томатах, злаках.



Лучшими продуктами с высоким содержанием антиоксидантов считаются черника, малина, красная капуста, фасоль, артишоки, клубника, темный шоколад, шпинат, свекла. Хотя антиоксиданты важны для нормальной работы организма, не стоит полагаться только на них в качестве профилактического средства от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты и заниматься физической активностью, чтобы поддерживать здоровье на нужном уровне.

Источник: www.thehealthsite.com