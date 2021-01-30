Мнение: Геройский дворец

30.01.2021, 23:46, Разное

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У «Дворца для Путина» нашелся бенефициар. Им оказался Герой Труда Аркадий Ротенберг. Сам признался.

Ротенберг рассказал: «Сейчас это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект <…> Место шикарное».

Бизнесмен добавил, что приобрел дворец «несколько лет назад»: «Это шикарное место, располагающее, чтобы сделать там отель <…> Пройдет полтора-два года я вас приглашу и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет». Ротенберг утверждает, что решил рассказать о своем владении из-за «скандала» вокруг «дворца Путина». «Там нет ничего незаконного», — уверил бизнесмен. Состояние стройки, по его словам, «пока неудовлетворительное».

И это притом, что про этот дворец было известно уже лет 10-15. И тогда он уже был достроен, мог принимать гостей. Но потом там все разворотили и начали перестраивать.

И мне по-прежнему не понятно, почему этот дворец охраняли ФСО и ФСБ, почему над дворцом была установлена бесполетная зона?

Бесполётная зона – это же не «мальчишеская забава» из детства, о которойкак-то говорил сам Ротенберг:

Фотография Героя Труда отсюда