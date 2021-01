Зеленский рассказал о злости на Трампа

30.01.2021, 23:32, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что злится на бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский сообщил в интервью изданию Axios. Анонс беседы опубликован в Twitter портала.

«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?» – спросил у Зеленского журналист.

«Немного», – ответил президент Украины, подтвердив, что действительно зол на своего бывшего коллегу. В то же время Зеленский не назвал причину, по которой испытывает такие чувства к бывшему американскому лидеру.

Ранее Трампа заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА «Новости».

В то же время в декабре Зеленский выразил надежду, что новый президент США Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.