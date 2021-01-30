Moderna решила сократить поставки вакцины от COVID-19 в Германию

30.01.2021, 23:32, Новости дня

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Американская компания Moderna поставит Германии меньшее количество доз вакцины от коронавируса, чем планировалось изначально, сообщил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

«Ведомство федерального канцлера только что сообщило, что теперь сокращаются и обещанные поставки вакцины от Moderna. Как в таких условиях планировать вакцинацию?» – написал Ченчер в Twitter.

Между тем, минздрав Германии сообщил, что компании BioNTech и AstraZeneca до 22 февраля поставят стране на 1,7 млн больше доз вакцины от коронавируса, чем планировалось. Таким образом, временная нехватка вакцины от Moderna (на 43,2 тыс. доз меньше, чем предполагалось) будет полностью компенсирована, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Это не первые сообщения о проблемах с поставками вакцины в ЕС. Ранее стало известно, что Нидерланды также получат на 20% меньше доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Кроме того, о сокращении поставок вакцины Moderna на 20% заявили в Италии. Также стало известно о задержке поставок препарата Moderna в Швейцарию и Польшу. На этом фоне ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.