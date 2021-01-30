 

Чехия ограничила въезд для иностранцев из-за распространения COVID-19

30.01.2021, 23:12, Новости дня
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В Чехии 30 января вступают в силу ограничения на въезд в страну для иностранцев, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости. Обновленные рекомендации приводятся на сайте министерства внутренних дел страны.

“Запрет на “несущественные поездки” в страну основывается на постановлении правительства Чешской Республики о принятии антикризисных мер. Это ограничение не распространяется на граждан Чехии”, – предупредили в ведомстве.

В самом постановлении уточняется, что запрет вводится из-за пандемии коронавируса до 14 февраля включительно.

С начала пандемии коронавируса в Чехии зарегистрировано более 980 тыс. зараженных. Умерло от COVID-19 около 16,2 тыс., а выздоровело 860,4 тыс. пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Чехии с 27 декабря прошлого года действует максимальный уровень эпидемической угрозы. Закрыты предприятия по оказанию бытовых услуг населению и большинство магазинов, введен запрет на свободное передвижение с 21.00 до 5.00.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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