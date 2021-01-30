Администратор украинской “Википедии”: В 2020 году люди стали меньше интересоваться политикой

30.01.2021, 23:12, Новости дня

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Запросы к украинской “Википедии” в 2020 году свидетельствуют о снижении у ее пользователей интереса к политике. Об этом 30 января в эфире телеканала “Украина 24” сообщил администратор онлайн-энциклопедии Антон Процюк.

“Конечно, влияют [на запросы] текущие события. Например, в 2019 году много читали о политиках, тогда как раз в топ-20 попала статья о [президенте Украины] Владимире Зеленском. Но в 2020 году люди стали менее интересоваться политикой и в топ попала тема о коронавирусе – что такое пандемия, информация о самом вирусе”, – сказал он.

Администратор подтвердил, что самыми популярными статьями украинского раздела “Википедии” стали в 2020 году материалы об Украине и поэте и художнике Тарасе Шевченко.

“В 2020 году на фоне пандемии и карантина украинская “Википедия” и “Википедия” в целом были рекордно популярными, рекордное количество людей обращалось за знаниями, информацией как просто во время карантина, так и во время онлайн-обучения. Традиционно большую роль играет школьная программа. “Википедия” – полезный источник для учеников и учителей”, – сказал Процюк.

“Википедия” – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов “вики” и “энциклопедия”.

По количеству материалов украинский раздел “Википедии” с более чем 1 млн материалов занимает 17-е место среди более чем 300 национальных разделов. На первых местах находятся английская (более 6 млн материалов), себуанская (5,4 млн, заняла эту позицию из-за созданных ботами статей) и шведская (3,7 млн) “Википедии”.

По состоянию на март 2020 года в украинской “Википедии” было около 5 тыс. активных авторов, среди них 46 администраторов и 481 патрульный, которые проверяют статьи и следят за соблюдением правил, сообщали в “Викимедиа Украина”.

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