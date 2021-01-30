Мнение: Общество и протесты

30.01.2021, 23:02, Разное

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Общество и протесты

В дополнение к статье "Деданы захапали все ништяки" https://colonelcassad.livejournal.com/6508124.html

Тема оказалась волнующей, после чего от читателей поступило сразу несколько материалов на эту же или схожую тематику. Даю оптом.

Частное мнения о молодежной политике в контексте нарастания протестного движения

На волне митингов групп молодежи под лозунгами: «освободить А. Навального», «долой ДЕДА», «мы здесь власть» – и воспоследовавших за ними суждений старшего поколения как либерального, так и консервативного толка, у меня родилось желание написать несколько строк по этому поводу. В нижеприведенном тексте, пусть и без ссылок, будут затронуты основные мнения на проблематику. Не растекаясь мыслью по древу, постараюсь сформулировать идеи тезисно:

1. Об идеологии в современной России

Некоторые граждане полагают, что определенный идеологический вектор поможет детям встать на путь «позитивного саморазвития». Для спикеров данного мнения у меня плохие новости: даже абстрагируясь от Конституции РФ, содержание которой может частью граждан России восприниматься негативно, у нас не только отсутствует официальная идеология, но и в самом обществе нет консенсуса о ее возможном содержании. Не буду здесь распыляться, так как подобные вещи требуют объемного исследования, но даже поверхностный взгляд на мнения выявляет наличие анархистов, социалистов, «монархистов», консерваторов, либералов, откровенных фашистов, людей с сильно смешанными относительно приведенных «восприятиями реальности». Каких-либо идеологических доминант, которые бы не ограничивались пожеланиями, чтобы все были богатыми и здоровыми, а не бедными и больными, не просматривается

И речь идет о людях взрослых, составляющих основу нашего общества. Чего мы тогда хотим от молодежи и какую идеологию намерены прививать ей? Не только у правящих кругов, но и у современных выразителей «альтернативных» мнений отсутствуют какие-либо конструктивные лозунги, подкрепленные экономической программой, которые можно было бы реализовать и которые были бы поддержаны народными массами. Во многом это обуславливается тем, что не имеется сегодня монолитного класса (страты), готового советующие идеи воплощать в жизнь.

За сим, говоря об определенной идеологии, которая у каждого своя, мы подразумеваем насильственное ее навязывание не столько молодежи, сколько всему населению, имеющему полярные взгляды. И если кто-то считает, что в диспутах относительно вектора развития страны, вплеснувшегося бесконтрольно в ширнармассы, лично он не получит по морде (физически или финансово) – сильно заблуждается. Я не сыплю угрозами: «гражданская война», «анархия». Но каждому, кто пережил 90-е и знает историю слома других эпох в нашей стране и за ее пределами стоит задуматься. К сожалению, миллениалы, выходящие на площади, не знают, зачастую, ни того, ни другого. Очевидно, имеется группа людей, обитающая ныне, в основном, в сети, которая и так находится на дне в силу своей никчемности, и полагает, что неконструктивные движения в стране, если не сделают им лучше, то опустят остальных до их уровня прозябания, а может и дадут какой-никакой «гешет», как очень малому проценту дебилов в Киеве в 13-14 годах. Но суть не в этом…, а в том, что попытки внедрения унифицированной идеологии сейчас неконструктивны, в том числе и по причине крайней поляризации общества, а также отсутствия конструктивных альтернативных существующим концепций развития страны.

2. О каналах связи с молодежью в электронном формате

Как известно, современные технологии обмена информацией предоставляют (в теории) каждому почти безграничные возможности создания собственного «контента» и донесения его до других граждан. Другое дело, что основная его масса не находит своего потребителя и почит в бозе. Оставим за скобками цензурирование, цветущее бурным цветом, особенно в последние пару лет, со стороны «никак не связанных с нашими государствами-партнерами» корпораций.

Основными площадками распространения мнений для современных детей являются электронные сервисы. Вчера ими были мордокника или вк, сегодня тик-ток, инстаграм, твитч, завтра появится что-то еще. Константой в последнее десятилетие пока остается такой сервис как ютуб в силу наличия неисчислимого количества своих и приобретаемых физических накопителей для хранения видеороликов.

Потому, когда я читаю в Интернете о том, что «наше телевидение» разлагает детей и это является одним из существенных факторов их «негативного поведения», мне становится смешно. Тот, кто сейчас воспитывает подростков, полагаю, солидаризуется со мной во мнении, что классическое телевидение, в принципе, не является источником информации для тинейджеров и никак не влияет на их морально-этический облик, будучи в лучшем случае фоном при потреблении пищи.

3. О лидерах мнений

Кто является лидерами мнений для современной молодежи? Может быть А. Навальный aka Сисян или его сподвижники? Дети о них слышат фрагментарно и только тогда, когда о них упоминают «лидеры мнений». Кто же они такие? Это, в основном, те же подростки, изредка люди средних лет, набравшие первичную аудиторию в сети за последнее десятилетие, но ведущие себя «на камеру» таким образом, чтобы быть «в тренде» с тинейджерами, что подразумевает под собой фривольное обращение к аудитории, большое количество мата, юмора ниже пояса, крайне эмоциональное реагирование на любой описываемый объект (крики, визги, повышенный тон).

Говоря о молодой поросле, стоит упомянуть, что, обычно, это не простые дети «от сохи». Их каналы раскручивают их же родители. Не стоит здесь питать иллюзий. Для того, чтобы держать массовую аудиторию, нужно постоянно писать ролики, желательно в хорошем качестве, еще желательнее в продуманном контенте, сменяющим один другой. На такое способны немногие подростки, хотя есть и исключения, конечно. Однако последние выпускают «нишевой контент», настоящими «молодыми лидерами мнений» являются дети богатых родителей, в мое время их называли «золотая молодежь».

Ни один ребенок без наводки описанных мной выше «лидеров мнения» не будет перед своими одноклассниками, товарищами по сети даже заикаться о каком-то ролике условного Сисяна. Много детей смотрели выступления того же Попова? – ладно, он совсем старый и скучный. Кто знает из детей фамилию «Платошкин»? – да никто. Кто из них знает, что данный… деятель под домашним арестом? – ответ очевиден. Хорошо, это не экзистенциальные демократы. Если вы полагаете, что в среде школьников найдется хотя бы пять процентов, кто посчитает, что Хакамада – это пусть и бывший, но яркий политик правого крыла, а не новая корейская марка бытовой техники – спешу вас разочаровать.

Завлекают на свои каналы детей эти «лидеры мнений» весьма ограниченным кругом тем: мода, «лайф-стайл», музыка, компьютерные игры. Да-да, дорогие воители с режимом, не расследованием коррупционных схем, не отсутствием свободы мнений, не даже неработающими социальными лифтами, о которых, например, писалось здесь: (https://colonelcassad.livejournal.com/6508124.html?view=comments#comments), а простыми подростковыми вещами, волновавшими всех нас, когда мы были такими же пиз… молодыми. Кто-то, конечно, скажет, что он де размышлял в том возрасте исключительно, как космические корабли бороздят просторы Большого Театра, но даже если вы лично не обманываете сами себя, основная масса подростков всегда думала о весьма приземленных вещах.

4. О содержательной части протеста

Если говорить коротко – ее просто нет. Безусловно, существует огромное количество предпосылок, которые сподвигают людей (особенно детей) приходить на них, выделю две основные:

 отсутствие должного воздействия в учебных учреждениях на любителей совершения незаконных действий (для детей);

 запрещение принудительной психиатрии (для взрослых).

И в данном случае я не шучу. Почему? Потому что большинство вышедших на улицу, кроме общих тезисов, не способно сформулировать четкого предмета своего недовольства, а главное – конструктивного способа их решения. Ну да, нового президента долго нет (как будто молодежь на нового только бы и любовалась в ящик), «дворец» можно вспомнить (а до того резиденций шикарных нигде и ни у кого не было), Сисяна опять же отравили «Новичком» (ну да, ну да, от дихлофоса скорее сдохнешь, чем от боевого отравляющего вещества), в общем, дай повод побузить. Конечно, содержательное недовольство тоже имеет под собой серьезные основания и отдельные граждане (очень немногие) выходят, прямо их декларируя:

 уменьшение или потеря доходов на фоне короновирусных ограничений (да, друзья, сейчас на дворе мировой финансовый кризис, если кто не понял, и пандемия – лишь усугубляющий фактор, который для всех правительств является частичной индульгенцией за его последствия);

 коррупция в ее различных проявлениях (конечно, она имеет место быть, к огромному сожалению, но если большинство маленьких протестующих узнают, давали ли или брали ли их родители (другие близкие родственники, их друзья) взятки для собственной выгоды, то сильно удивятся (или нет, но это другое), понятно, что нужно просто потихоньку менять мировоззрение общества, в целом);

 социальное расслоение (любое капиталистическое общество продуцирует максимальное расслоение, которое может сдерживаться исключительно регулятивными мерами, однако даже для таких мер должен вырабатываться внутриобщественный негласный договор, когда, например, средний класс будет готов платить чуть больше налогов, давлея на несравненно меньшую прослойку сверхбогатых вместе с несостоятельными гражданами, чего пока у нас не наблюдается) и т.д. и т.п.

Однако еще раз подчеркну, основная масса людей, выходящих на протест, по моим наблюдениям, не пытается смотреть в корень проблем и уж тем более конструктивно искать их решение.

5. О внешней форме протеста

Определенная часть молодежи всегда бунтует, хочет подраться, показать свою значимость. В 80-х – начале 00-х годов это выражалось в движениях фанатов, которых после «манежки» и ряда других инцидентов взяли под колпак, кому следует. Были, конечно, «скины» и рыхлые образования «анти-фа». Помимо обычной уличной подростковой преступности, для любителей побузить именно эти и ряд других, менее популярных движений являлись средой для «выхлопа энергии». Людям, идеализирующим детей Союза Советских Социалистических Республик, напомню про драки район на район, которые происходили постоянно в нашем социалистическом прошлом, и о которых может спросить каждый своих пожилых дедов и отцов, заставших 50-е – 60-е годы, при условии, что те жили не в изолированных семьях интеллигенции / номенклатурного руководства. Да и те кое-что должны были слыхать о бурном времяпрепровождении их сверстников. Я просто акцентирую внимание на том, что те же «любера» появились не в перестроечные времена, а в конце 70-х. И возникли они не как «отрыжка позднего социалистического строя» вопреки своим высококультурным родителям, а строго по заветам оных.

К чему я это… – к тому, что агрессивная молодежь была, есть и будет всегда, и сколько секций по борьбе не создавай, найдутся молодые люди, желающие выплеснуть свою энергию на улице. В наш информационный век «оседлать» таковых простыми протестными лозунгами очень просто, тем паче, что порог вступления в «движ», сулящий местечковую славу и уважение, намного ниже, чем, например, вступление в фанатскую «фирму». Можно ли это искоренить? – окончательно, на мой взгляд, нельзя. Однако частично направить в позитивное русло – представляется возможным.

6. О воспитании в семье и учебных заведениях

В заключении краткого рассмотрения проблематики подростковых протестов нельзя не затронуть тему воспитания молодежи, которая, безусловно, является ключевой. Не претендуя на мнение в последней инстанции, выражу лишь свое сугубо личное суждение по вопросу соотношения мер ответственности государства и семьи в формировании личности ребенка.

Бытует мнение, что такие социальные институты, как школа, техникум / колледж и ВУЗ должны брать на себя больше обязательств относительно взращивания подрастающего поколения. В этом контексте хотелось бы поставить вопрос: не являются ли такие суждения попыткой старшего поколения переложить груз ответственности за нравственное воспитание, мировосприятие собственных детей на неопределенный круг лиц, а потенциальные неудачи в воспитательном процессе «спихнуть» на государство? У меня лично такое впечатление создается.

Ни коим образом не снимая ответственности с «власти» за недостаточное внимание к развитию молодежи, продвижению ее инициатив, в том числе посредством новых инструментов, нельзя отрицать того, что именно наше поколение воспитало детей, в массе своей обращающихся к взрослым на «ты», не ценящих имеющиеся у них благ, потребляющих знания сугубо фрагментарно, считающих себя центром мироздания. За свое счастье, которым, в первую очередь, и являются наши дети, ответственны именно мы. Образовательные учреждения именуются таковыми не просто так, они призваны давать знания, и с них за содержание этих знаний необходимо строго спрашивать. А с родителей, бабушек и дедушек необходимо спрашивать комплексно им самим за то, кем растут их отпрыски.

(с) Александр Антипов

* * *

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЯНВАРЮ

Массовые протесты 23 января в России, очевидно, не достигли того эффекта, на который жадно рассчитывали и доморощенные оппозиционеры, и далекие «бледнолицые братья», они же наши западные партнеры. Где-то сквозит разочарование, в стане же «государственников», напротив, заметны облегчение и радость – шатание режима вроде бы как окончилось очередным пшиком. В какой-то мере это в самом деле так, особенно если учесть масштаб информатаки, организованной перед «навальным шаббатом»: миллионы искусственно созданных виртуальных актив-персон в реале воплотились в тысячекратно урезанном виде. Вроде бы можно облегченно выдохнуть?.. Отчасти да, замах был на рубль, удар вышел на копейку, какой-то выигрыш во времени есть. Но обольщаться ни в коем случае нельзя: Левиафан, спрятанный за Навальным, явно нащупал выигрышную тему, а именно ментальное чипирование несовершеннолетних мозгов своей программой. Это разумная стратегия, и сюда будут бить и бить, в Тик-ток, Инстаграмм , а может, под это дело и новые соцсети и мессенджеры сочинят – не надо быть провидцем, чтобы это угадать. Здесь стоит взглянуть глубже.

Прежде всего, сам собой встает вопрос: кто он, дракон, держащий нити, ведущие к петрушке-Навальному?.. Последний функционально очень похож на Лжедмитрия-Отрепьева, с учетом, конечно, поправки на эпоху; кто-то в нем очень заинтересован, а он сам, будучи неглупым человеком, норовит сыграть свою партию, рисковую, но дьявольски захватывающую. Вряд ли стоит сомневаться в том, что минимум одна из голов дракона здесь, пятая колонна, и уж, понятно, это не пустозвонная орава гозманов-шендеровичей и тому подобного вздора. Нет, здесь настоящая темная башня, люди-тени, далекие от суеты. Устроит ли их Навальный в дальнейшем, или по каким-то причинам его изгонят из мейнстрима, может быть, и навсегда – шаткий, скользкий тип, явный кидала, сейчас полезен, а завтра, глядишь, увильнет из-под контроля, либо превратится в балласт – сложно сказать, быть может все, что угодно. Но это не главное. Не будет Навального, надуют какой-нибудь другой медийный человекообразный пузырь, дело знакомое, умельцы есть.

Главное – социальная среда, которой можно успешно всучить этот пузырь. Она есть, и есть заметный потенциал ее роста: молодежь и подростки – об этом сказано выше, и дураком надо быть, чтобы не увидеть тут вероятную золотую жилу. А Левиафан не дурак. Дело даже не столько в неустойчивой, легко подверженной внушению пубертатной психике, хотя и в ней, спору нет, тоже. Но все-таки дело больше в облике эпохи «позднего Путина». Те юнцы, что на протестных маршах яростно орут: «Путин, уходи!» – дерут глотки совершенно искренне, они ведь родились при Путине, всю свою куцую жизнь прожили при нем, никакой другой не знают; несомненно и то, что последние годы были нелегкими, особенно с началом пандемии, молодым вправду может чудиться: мол, вся засада в Путине, убери его, придут сами собой молодые, энергичные, эффективные, не чета надоевшему старью… «… и будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди…» – больше ста лет назад говорил чеховский герой, недалекий молодой человек. Юность примерно одна и та же во все века, проходят только поколения. В общем-то и винить ее не за что, это, должно быть, проблема всякой затяжной власти – взрослеет поколение, не ведавшее ничего иного, ему многое кажется косным, отжившим свой век, попытки объяснить этим ребятам заслуги немолодых правителей – пустой звук, они ведь ничего не пережили на себе, им только кажется, что новая власть будет лучше, чем замшелая старая, и переубеждать бессмысленно. Со временем поймут, конечно, будут зубами скрипеть, вспоминая, какими придурками были – но времени-то этого ждать у власти нет.

Уверен, что в Кремле понимают серьезность проблемы. И думают. Кто знает, возможно в обозримом будущем мы увидим превращение Путина в Дэн Сяопина или Назарбаева, мудрого наставника при правителе-стажере, а возможно, станем свидетелями иных решений. Во всяком случае, время интересных многоходовочек назрело, подозреваю, что начавшийся год не обидит нас политической скукой в верхах.

(с) Всеволод Глуховцев

* * *

Криптолибералы и криптоватники

Не знаю, как насчет криптолибералов и всяческих «спящих», я таких не встречал, а вот с криптоватниками в нашем либеральном городе приходится сталкиваться очень часто. Особенно много таких в творческой и околотворческой среде.

Криптоватники – это умные люди. Они достаточно умны, чтобы понять всю гнилость либеральной среды, которой свойственна интеллектуальная нищета, готовность сделать что-угодно за деньги, абсолютная несуверенность, беспомощность в мышлении, злая стадность и склочность. Их достала вся эта туземно-либеральная истеричность, откровенная тупость, готовность предать кого-угодно ради хайпа….Они видят откровенную пошлость либеральных вождей.

Но они и достаточно умны, чтобы скрывать свои взгляды. Почему? Потомучто расчехлившегося публично нелиберального художника перестанут приглашать на выставки и фестивали. Потомучто лектора перестанут звать читать лекции, отлучат от участия в конференциях. А сплошь либеральная пресса про более или менее известного в городе человека обязательно напишет плохое, или будет просто игнорировать. Если ты, например, фрилансер творческих профессий, то тебе с большей вероятностью не дадут заказ. Уже есть в моей копилке примеры того, как людей увольняли за их нелиберальные убеждения. Только в прессе вам об этом не расскажут. А еще очень рискованно у нас быть ватником во взаимоотношениях с государством. Наше государство очень щедро платит как раз либералам. Это какой-то адский парадокс, но главный кормилец собственных ненавистников и ниспровергателей у нас – это само государство.

Да если ты просто озвучишь свои взгляды в соцсетях, то на тебя обрушатся какие-то странные боты без фотографий и собственных публикаций, какие-то полоумные настоящие люди, истерично голосящие. Если говорить обо мне, то я к такого рода соцсетевым истерикам отношусь спокойно, но далеко не все взрослые люди к этому готовы.

А потому умные люди предпочитают оставаться криптоватниками. В личных беседах с надежными людьми они дают волю своим чувствам, но публично лишний раз промолчат, или не осадят какого-нибудь идиота, несущего ересь на темы, в которых он совершенно не разбирается. Себе дороже. И правда дороже.

Наверное это извечный закон – «хороших людей больше, только они хуже организованы». С падением СССР ведь никакой свободы не наступило. Очень, очень многие освоили навыки криптосуществования еще в 90-е годы. По большому счету, в этом либеральном засилье ничего не изменилось.

Такова суровая правда. Однако и работает тот самый «глубинный народ», который в тиши и анонимности кабинок для голосования спасает страну от больших бед последние 20 лет.

(с) Евгений Фатеев

https://vk.com/feed?w=wall53122910_135585

PS. Относительно вопросов – а чего не выкладываешь видео с разоблачениями видео Навального про дворец Путина.

Разъясняю. Видео Навального не смотрел (я их вообще не смотрю), видео разоблачения видео Навального, тоже не смотрел (я их тоже не смотрю). Поэтому устраивать набеги с криками "Почему нет видео, где Навальный разоблачает Путина" и "Почему нет видео, где охранители разоблачают Навального" не требуется. Как уже ранее объяснял, у меня на этот счет уже давно сформированная позиция, которая внятно изложена еще в 2011 году. С тех пор ничего не поменялось, поэтому участвовать в этих веселеых разоблачительных бегах я предоставлю другим людям, которым интересно надувать фигуру Навального. Мне это не сильно интересно.

Применительно фигуры Навального мне интересно лишь то – посадят его наконец или власти продолжат ломать зубатовскую комедию с "главным оппозиционером".

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