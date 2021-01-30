Ученые рассказали о нюансах соответствия возраста человека и собаки

30.01.2021, 22:58, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ нескольких исследований, на основании результатов которого рассказали о том, какому возрасту человека соответствует та или иная длина жизненного пути собаки. Исследователи упомянули, что изложенное построение соответствий является очень условным.

Самым простым способом построения соответствия является, по мнению экспертов, чисто “математическая” модель. Так, согласно статистики, средний возраст человека составляет 70 лет, а собаки – всего 10. Таким образом, каждому году жизни четвероного питомца соответствуют семь “человеческих”. Однако, как признали ученые, такой метод вычисления является слишком поверхностным, поэтому более адаптивным они называют методику расчета по теории французского ветеринара Лебо. Данный специалист учел особую специфичность первого года собачьей жизни и составил расчетную таблицу. Так, собака, достигшая половой зрелости к истечению года жизни, соответствует возрасту 15-летнего человека, достигшего подросткового возраста. Второй год жизни животного характерен доформированием его организма, и завершает его пес на уровне физиологического состояния 24-летнего молодого человека. Далее же процесс обретает некую “стабильность” и каждый год жизни собаки ориентировочно равен 4 “человеческим” годам. Например, 3-летнему псу по человеческим меркам 28 лет, 4-летнему – 32, 8-летнему – 48 и т.п.

Интересную особенность отметил швейцарский биохимик Клайбер. В целом на планете в условиях животного мира продолжительность жизни крупных особей обычно превышает этот показатель более мелких “визави”, однако в мире собак действует абсолютно обратная динамика – большие псы живут меньше своих миниатюрных “сородичей”. Дело в том, что большие собаки начинают стареть уже в пятилетнем возрасте, а в организме маленьких, по утверждению ученых, имеется особое вещество, замедляющее процесс старения. К тому же, крупные представители собачьих постоянно испытывают повышенные нагрузки на суставы и сердечно-сосудистую систему, подверженные таким образом более быстрому износу.

Также, по словам ученых, долгожительство собаки определяется генетическими предпосылками и наследственностью. Кроме того, немалую роль в итоговой продолжительности жизни домашнего любимца играют бытовые условия: пищевой рацион, физическая активность, содержание и уход.

Источник: rzn.mk.ru