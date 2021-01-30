Певица Натали похвасталась кулинарными шедеврами своего старшего сына Арсения

30.01.2021, 22:58, Разное

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В своем микроблоге Instagram певица Натали показала редкое фото 19-летнего сына Арсения. Старший наследник похвастался своими кулинарными шедеврами, которые он приготовил в честь сдачи зимней сессии.

По словам Натали, сын побаловал их праздничным ужином, приготовив стейки и хачапури. При этом, ни сама артистка, ни бабушки Арсения не умеют так ловко обращаться с тестом, как он. Старший сын посмотрел рецепт блюда в Сети и отлично с ним справился. Студент пообещал родителям, что побалует их вкусностями в том случае, если успешно сдаст экзамены. Натали призналась, что даже забыла о своей фигуре, когда пробовала угощения старшего сына. Подписчики засыпали Арсения комплиментами и похвалили его за кулинарный талант. Многие написали в комментариях, что артистка воспитала настоящего мужчину, который сам справляется с трудностями и умеет порадовать близких.

У Натали и ее мужа Александра Рудина трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений. Исполнительница вышла замуж за своего избранника, когда ей было всего 17 лет. Познать радость материнства она смогла только спустя десять лет, когда совсем уже отчаялась и потеряла надежду родить ребенка.