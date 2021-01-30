Ученые выяснили, чем питались трилобиты

30.01.2021, 22:58, Разное

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Ученые из Университета Новой Англии в Австралии смогли выяснить, чем питались древние трилобиты. Это удалось сделать благодаря изучению сохранившихся придатков двух видов обитателей глубоких недр океана – Redlichia rex и Olenoides serratus.

Сотни миллионов лет назад трилобиты заполнили древние моря. Теперь их знаковые окаменелости собирают со сланцевых пластов, чтобы заполнить музейные полки и магазины eBay. Несмотря на популярность трилобитов после исчезновения, все еще многое об их жизни остается загадкой. Новое исследование помогает объяснить, как некоторые древние виды охотились и питались, и подчеркивают способность одного большого трилобита разрушать панцири. Используя хорошо сохранившиеся придатки, биологи решили сравнить их с придатками подковообразного краба с целью выяснить, как эти древние обитатели водных глубин охотились и питались.

Как сообщается в статье журнала Proceedings of the Royal Society B, подковообразные крабы перед тем, как съесть моллюсков, пользуются придатками, расположенными вокруг рта, для измельчения раковин. Трилобиты выглядели, как подковообразный краб, и, возможно, передвигались также, как он, считает Рассел Бикнелл, ведущий автор статьи и сотрудник Университета Новой Англии.

Специалист вместе со своими коллегами после анализа двух очень разных видов трилобитов определили, что Redlichia rex – первый из них, был одним из крупнейших трилобитов кембрийского периода. Этот представитель морских членистоногих был “шагающим танком”, “большим, плохим зверем”, отметил автор работы. Придатки трилобита были тупыми, имели клиновидные выступы, как у металлического щелкунчика. Что касается Olenoides serratus, то он был меньшего размера, с шипами на боках и спине. Его маленькие округлые придатки были покрыты длинными шипами, словно иглы.

Чтобы выяснить, как эти трилобиты могли использовать свои наборы инструментов для еды, доктор Бикнелл и его команда обратились к анализу конечных элементов, методу виртуального моделирования физических систем. Первоначально предназначенный для инженеров, он становится все более популярным в науках о жизни, поскольку исследователи используют его для лучшего понимания анатомии прошлого и настоящего. Биологи провели анализ цифровых реконструкций придатков, чтобы выяснить, с какой нагрузкой они могут справиться. Для сравнения, они сделали то же самое с другим древним членистоногим, Sidneyia unepectans – известным “дробилой” панцирей – а также с подковообразным крабом. Затем они сравнили результаты.

O. serratus не мог проникать в существ с панцирем – его длинные шипы могли бы сломаться. Вместо этого он, вероятно, использовал шипы для измельчения детрита и мягкой добычи, такой как черви. Однако R. rex явно был создан, чтобы сокрушать. Согласно анализу, его придатки могли выдержать большую силу, чем у подковообразного краба. По словам доктора Бикнелла, он мог специализироваться на поедании очищенной добычи, включая других трилобитов и даже других редлихий.

Использование такого типа виртуальных экспериментов дает возможность лучше изучить «функции анатомических частей, которые нельзя проверить другим способом», сказала Карен Морено, палеонтолог из Австралийского университета Чили, не принимавшая участия в исследовании. Вместе с тем, определенные данные, такие как положение мышц древнего членистоногого или свойства материала его экзоскелета, неизвестны и должны быть приблизительно определены, точных и окончательных выводов делать нельзя, отметила эксперт.

Источник: www.nytimes.com