За что Собчак ненавидит Машу Ивакову? – Личное мнение

30.01.2021, 22:48, Разное

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Актёр в третьем поколении Никита Ефремов не блещет — талант деда, способности отца почти совсем растворились во внуке. Спирт — сильнейший растворитель, как я помню из химии. Всё легко разбавляет, даже талант.

Никита за каким-то хреном попёрся давать интервью говорящей лошади. Лошади-то что? Сама — уныла, вылезает в любом интервью, подставляя героев.



Фото: Соцсети

В этот раз случилось всё намного хуже — целый час тухлого говна и очередная подстава.

Я не знаю, кто такая девушка Никиты Ефремова по имени Мария Ивакова, но ей знатненько так прилетело.

Собчак с беспринципностью и панибратством спросила мазохиста и бывшего алкаша Никиту: жениться-то будешь на Маше?

И что ответил молодой Ефремов? Пошла ты жопу, говорящая лошадь? Отнюдь.

Никита рассказал, что обсуждает этот вопрос со своим терапевтом. Он — в завязке, у него концепция отказа от зависимостей, а потому нужно спросить врача.

Мне интересно, как такое слышать той Маше? Нет, ну серьёзно, все люди какают, но никто же это не обсуждает прилюдно!



Фото: Соцсети

Наверняка эта Ивакова знает, что её мужик обсуждает женитьбу со своим терапевтом, и вполне возможно поддерживает его «лечение», но хочет ли она, чтобы об этом все знали?

Это, как минимум, унизительно.

Никита, сын алкоголика и убийцы, встал на путь исправления. В этом — хвалю. И допускаю, что его концепция «нужно унизить себя, чтобы оттолкнуться от дна и всплыть» — вполне себе ничего, рабочая. Но зачем при этом быть не только мазохистом, но и садистом — не понимаю.

Маша-то эта Ивакова тут при чём?

Собчак с наслаждением пользуется слабостью Никиты Ефремова. Измазюкать говнецом только его — ей этого мало. Маша Ивакова — молодая симпатичная девка, Собчак таких ненавидит от всей души.



Фото: Соцсети

Маша, погуглила потом про неё, оказалась обычной одухотворённой девой. Нормальная девка. Не то, чтобы уж очень красавица, но и не уродина. Ну, такая — на своей волне девчонка.

Зачем ей алкоголик в завязке, мне непонятно. Зачем терпеть унижения — этого я тоже не понимаю.

Девки, вы не слышали новость, что ни один мужик (даже если он просто дурак, а не садист) не имеет ни малейшего права вас подставить? Никто — по глупости ли, или по злому умыслу — не может вас унижать.

За что Собчак ненавидит Ивакову, совершенно понятно — она всех ненавидит, кто моложе, хоть чуть умнее, симпатичнее. То есть, всех. Но есть вопрос намного важнее: зачем Никита Ефремов так подставил свою девушку Машу Ивакову? Он — мазохист, но девка-то тут при чём?

Были в отношениях, когда вас подставляли? Со зла ли, по глупости — неважно. Как себя чувствовали в моменте? Расскажите, что думаете о таких чудаках.

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