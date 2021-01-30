Мнение: Письмо: “Надменная горе-принцесса”

30.01.2021, 22:32, Разное

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Для самостоятельного разбора вам.

Только не пишите одно и то же, что вы всегда пишете, интересное отмечайте.

marina2612

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция!

Благодарю Вас за Ваш бесценный труд!

Очень надеюсь на разбор, хочу выбраться из ловушки.

Я 2 года творила что-то неведомое, сейчас “узор на стенах” превратился в тараканов, понимаю, какой рапаний трэш описываю ниже, но что теперь делать?

Ваш блог и книгу нашла полтора года назад, как раз когда все грохнулось.

Прошу прощения за длинное письмо.

Мне было 34, А. – европеец на 10 лет младше.

Встретила его в Европе в кафе, где он работал продавцом, он был очень обаятельным, необычным, внимательным ко мне, скромным и милым. Слушал меня во все уши, о себе говорил в основном метко, что у него отличное образование, опыт работы в творческой профессии на хорошей должности, свой творческий проект. В первый же вечер пригласил к себе, пообещав проводить до дома и сделать творческий подарок, я решила, что от такого котенка нельзя ждать подвоха. У него дома под его обаянием я залипла на всю ночь, говорили и веселились 10 часов подряд, он смотрел на меня как на богиню и развлекал меня на все лады, к утру милый котенок превратился в демона и продавил меня на секс. Я говорила раз 100 “нет”, натягивала обратно штаны, но он пер как танк. Это было похоже на борьбу или схватку, в итоге я сдалась…

Утром он был бесстрастным, остывшим и возмужавшим.

Я не находила себе места, что завалила такую историю, никогда я еще не видела такого к себе интереса и такого обаяния и в качестве “антищипцов” объявила через пару недель пассивной переписки, что не понимаю, как могла с ним переспать в первый же вечер. Он писал, что все проблемы только в моей голове, а он на это смотрит прекрасно и все сделал бы так же. Я написала, что хочу спать по взаимной любви, и если он хочет, может спать с другими. Он ответил ОК, но если я еще захочу, то знаю, где его найти. И исчез.

Мой мир сузился до того вечера и его Инстаграм. Он тащился от себя, развлекался с девочками, достигал успехов в творчестве, а я смотрела на это и умирала. Через два месяца мучений кинула ему забавное видео, он написал, что не понимает, зачем я ему пишу. Писала, что не хотела его обижать. Он сказал, что удивлен, что я все еще об этом думаю, что любит меня так же, как в тот вечер, но смирился, что мы живем в разных странах и понял, что я хочу секса с особенным мужчиной, и это не он… Я написала, что это было просто рано. Еще пару недель он принимал мои ухаживания и замолчал.

Я застряла в противоречии – то ли он потерял ко мне интерес потому что я оказалась слабачкой, то ли обиделся, что я сожалею о сексе.

В следующий приезд через месяц он сам мне написал, и я уже не могла устоять, когда он “по ошибке” проводил меня не ко мне, а к себе домой,снова с ним переспала. Потом полгода сливалась, пытаясь его растопить, восхищалась им, поддерживала, обильно делилась знаниями. Он писал, какая я особенная и как много ему дала, какая удача меня встретить, и одновременно показывал закрытость и безразличие. Видя это, я предложила обозначить наши отношения как “друзья”, он написал, что ему сложно будет меня не хотеть после всего, что было, но он попробует. А в Инстаграм выложил пост “не понял, это любовь или меня послали?”.

Через полгода снова поехала в его город, он уже устроился на хорошую работу и стал получать нормальные деньги. Прилетела на 20 дней, осталась на 3 месяца.

А. предлагал остановиться у него, в мизерной комнате с одной кроватью, но я поселилась у другого приятеля, у которого была хорошая квартира в центре и свободная комната, и сам он был почти всегда в командировках. Потом А. много раз “просто так” спрашивал, какие у нас с приятелем отношения, и до сих пор ли мы общаемся.. Я рассказала, что он предлагал сделать мне визу невесты и начать отношения, но я ему ничем не ответила, и у нас ничего не было.

А. писал, что очень рад моему приезду, но встретился только через 10 дней (из 20! ) после моих щипцов. Пришел самовлюбленный, равнодушный, общался свысока. Я не понимала, это искренне или хочет казаться крутым, или это из-за того “жалею о сексе”. Говорил, что у меня есть тайное знание как гипнотизировать мужчин, что я держу на своей орбите мужчин и вначале он тоже попался, но теперь с ним уже все в порядке.

Дальше встречи инициировал он раз-два в неделю. Со второй встречи он стал дерзко меня соблазнять. Кружил вокруг меня как демон, я еле стояла на ногах и снова пала в эту пучину.. Мы гуляли, целовались, много смеялись, смотрели футбол в барах, играли в бадминтон, ходили на вечеринки к его друзьям, он жарко обнимал меня и говорил жаркие речи, вечером заманивал к себе, и при этом почти всегда был резок и раздражителен. Местами был очень мил и нежен, но чаще смотрел на меня, как на врага. Я не понимала, почему так, и как это исправить, но в ответ тоже показывала холод. Через несколько встреч спросила, чего он хочет. Ответил, что отношения ему сейчас не нужны, я сказала, что тогда мы можем только гулять и есть пиццу вместе. Он сказал, что я ему дорога, и он может общаться со мной в том же объеме и без секса.

Вскоре я снова оказалась у А. в постели, секс был постоянным и страстным, я не инициировала, а его было не удержать. После он уже сам сказал, что мы – жертвы страсти, и нам нельзя заниматься сексом.

Больше секса не было, держаться было сложно. Он плавил меня взглядом и все время игриво трогал. Активно флиртовал, заваливал комплиментами, но держал на расстоянии.

Общались плотно, разговаривали часами, поддерживали друг друга, рассказывали все о своей жизни, философии. Он мог быть очень нежным и ласковым, но стоило мне выразить недовольство, отбивался жестокими топорами: “Я не стану вставать перед тобой на колено при каждом твоем сообщении”, “ты хочешь, чтобы все себя вели идеально”, “я один тут что-то делаю”, “я в тебя не влюблен и делать ничего не обязан”, на щипцы шланговал, из-под палки ничего не делал, на откровенную наглость замолкал, я от страха брала свои слова обратно, говорила, что он мне дорог и сидела в луже.

А А. снова общался ласково как ни в чем ни бывало.

В ответ на его холод и грубость я старалась не показывать своих чувств, гнула его, заходила сверху, объясняла “ты – мужчина, ты все должен”, выкатывала подробно, как надо за мной ухаживать. Мне он казался жадиной, эгоистом, нарциссом и манипулятором.

Доверие исчезло напрочь, даже мои сторисы в Инстаграм в основном он смотрел с фейковых аккаунтов. (Было очевидно, потому что они никогда не пересекались)

Я улетела и следующие полгода все продолжилось так же по переписке и телефону.

Я была в страшной аддикции, не могла работать, даже ходить не было сил. Постоянно чувствовала себя виноватой, сложной, запуганной его пиками и молчанием, боялась, что каждое сообщение – последнее и всегда сидела на адреналине, но постоянно доставала скалку, требуя идеального поведения.

В Инстаграм он активно флиртовал с множеством девчонок. На мое приглашение присоединиться к моей поездке в Европу получила шланг, на праздники он исчезал и горячо поздравлял через несколько дней, на День Рождения я получила только короткий звонок, а ему до этого сделала подарок из наших фото.

Снова поехала в его город последний раз. Злилась, что он так и не приехал за 7 месяцев, поэтому сказала о приезде вот так: он спросил, когда мне можно позвонить, на что я ответила, не знаю, потому что собираюсь на следующей неделе быть в его городе. Ожидала, что он обрадуется, а он спросил когда я это решила и затих… Через неделю тишины я позвонила и спросила, здоров ли он, что пишет мне каждый день, а когда я приезжаю раз в год, замолкает. Сказал, что я независимая и странно сказала о приезде, поэтому он молчал и думал, что я звоню, чтобы попрощаться. Сразу назначил встречу.

Я собрала все силы и отошла от его границ на максимальное расстояние, убрала щипцы все что смогла, просто весело общалась, ни на что не претендуя. Снаружи. Внутри у меня была смесь из страсти и бешенства. На лице вымученная улыбка.

За 2 недели мы встретились 4 раза, 2 из них с моей подачи. Он каждый день присылал заигрывающие сообщения или звонил, но никуда не звал, а на мои приглашения радостно соглашался и горячо меня встречал. Я ему сказала, что он ведет себя странно, он сказал, что я тоже, и именно поэтому мы до сих пор общаемся. Он до сих пор всегда носил с собой мою вещь, которую я забыла у него дома год назад. Подарил свой прежний айфон (после двух просьб дать попользоваться на время, мой сломался). Рестораны, велосипеды, такси, но все это сверху, как одолжение. Я еле держалась, чтобы не наброситься на него и не поцеловать. Он пожирал меня глазами. Взгляды длились по полминуты..

Перед моим отъездом А. вдруг сам спросил в парке:

А: Почему у нас такие странные отношения, я все еще очень хочу тебя поцеловать

Я: Поцелуи ничего не изменят, ты все равно будешь повторять, что жизнь изменилась, и мы в разных странах…

А: Ты не такая как раньше, для тебя все изменилось?

Я: Что было раньше, то было раньше. Ты мне нравишься как мужчина

А: Чего ты хочешь, чтобы мы ездили друг к другу?

Я: Я буду рада тебя видеть

А: Я хочу найти кого-нибудь для отношений, но я в ловушке своей жизни… отношения это опасно, они займут 90% его времени

Я: Если ты так решил, делай что хочешь, я не буду ждать, заведу детей и семью

А: Я понимаю..

Я: Что для меня странно в наших отношениях, что за два года ты так и не приехал ко мне

Он грустно смотрел в траву, а я так и не поняла, зачем он завел этот разговор. Хотел зайти с секс-онли, или умолял отпустить его к “кому-то для отношений”, или ждал от меня подтверждения, что если мы будем ездить друг к другу, секс будет…

Из России я написала, что не понимаю, почему он так боится отношений, когда их никто ему не предлагал. И что каждый делает то, что чувствует, хочешь делаешь – не хочешь, не делаешь. Он написал, что если бы все было так просто… Он хочет поцелуев и всего того, что у нас было, но не хочет ранить мои чувства, и отношения это больше, чем мы.

Я написала, что благодарна, что он заботится о моих чувствах. Что секс вернется, если в один день мы поймем, что любим друг друга, хотим видеться регулярно и не хотим встречаться с другими, тогда чувства всех будут в безопасности. Он ответил спасибо, что помогаю ему, а то он запутался, и что да, наверное, не нужно заморачиваться.

Вдогонку моему самолету полетели нежные голосовые сообщения и поток красивого внимания, я же чувствовала, что желаю этих отношений с такой же силой, с какой меня тошнит от них.

Наконец он спросил, когда мы увидимся, нет ли для нас подходящей миссии в России. Приехать “пообещал” в течение года, надеется. Я встретила эту новость с большой радостью и сказала, что хочу его видеть скорее.

После этого стал кокетничать с особым рвением и нежностью, я же была в бешенстве, мне казалось, он все мне должен и, гад, ничего не делает, шлангует когда у меня сложности, кормит мыльными пузырями, а приедет через год.. я стала без конца долбить его огромными скалками, на очередную он сказал, что лучше больше ничего не будет мне говорить и надеется, что я найду себе кого-то, кто обо мне будет заботиться как нужно, а в Инстаграм выложил статут “Любовь написана у меня на лбу”, я проревела 3 недели и пришла мириться, он стал особенно нежным, звонил каждые несколько дней. Я была мила, но старалась ускользать, чтобы спасти свои нервы и создать дефицит себя.

В очередной раз я свернула дружелюбную переписку радостным смайлом и через 10 дней пришла к нему с шуткой, но получила прохладный прием и едкие шуточки, потом он молчал на мое предложение о времени звонка 2 дня, и я написала, что нам надо обсудить, общаться ли вообще, потому что игнор моих сообщений это пренебрежение или манипуляция, и если он не может нормально со мной общаться, я пасс.

На это пришли голосовые сообщения на 7 минут, холодным и циничным тоном, какого я еще не слышала, он объяснял мне, что, как я сама сказала, мы друзья, и он не обязан со мной общаться каждый день, у него нет времени, особенно для меня, я не особенный случай и никогда им не буду, проблема у меня, а у него все в порядке, и, если я хочу, могу его заблокировать или общаться как хочу… За эти 7 минут он сказал 7 раз, что мы друзья.

Я решила больше не отвечать. Первые два дня было ощущение, что меня выпустили из тюрьмы. Через неделю начались героиновые ломки.

Тут я нашла и начала читать Ваш блог и книгу. Месяц прошел в агонии стыда и ужаса…

Я решила помириться, чтобы дальше попробовать вести себя прилично, написала ему, что моя реакция была чересчур и спросила, что он думает о его речи. Он прислал радостное снисходительное голосовое, где не мог сдерживать смешки, что не злится на меня, речью своей доволен, я для него важна, но я хочу общаться каждый день, а мы, возможно, для этого не созданы, но ничего не изменилось, и он надеется, что мы будем общаться как прежде.

Я написала, что речь его обидная, но если он и правда так считает, может не извиняться. На что получила театрально-траурные голосовые сообщения о том, что он хочет, чтобы все было просто, но, видимо, ему нужно меня отпустить на какое-то время и дать возможность вылечить себя от него и от нас…

Затем мы спорили полчаса по телефону, он говорил, что я пытаюсь его изменить, я сказала пусть делает, что хочет. Следом он отправил “компромисс”, в котором отменил все договоренности, на которые он пошел за все время… Звонить мне он по-прежнему будет, но о времени звонка мы больше не договариваемся. После белого флага мы мило початились час, потому что у него случились новости, которые ему не терпелось обсудить.

Мне хотелось оставить его виноватым и закончить это все. Думала, придет мириться.

Через 4 дня я написала:

Я: Знаешь, что я думаю. Нам надо понять, хотим ли мы видеться чаще, и если нет, для чего мы общаемся каждый день (прошло 4 месяца, как мы не виделись). Ты сам говоришь, что сложно общаться на расстоянии. Я тоже хочу легкости, но как это возможно, если мы не видимся. Я чувствую себя странно, сближаясь с человеком, который хочет меня видеть раз в год. Что ты думаешь об этом?

А: Конечно, я хочу тебя видеть, но Россия не соседняя дверь, я и маму не вижу так часто, как хочу, и вообще почему мы должны часто навещать друг друга, потому что мы хорошие друзья? Я бы хотел, чтобы ты была в моем городе, но…

Я: Ахаха да, глупый был вопрос. Я бы сказала, идиотский..

А: Нет, вопрос правильный, я хочу тебя видеть, я навещу тебя, жизнь в пути, уверен, ты понимаешь.

Я: Если ты выбираешь между мной и мамой, выбирай маму 🙂

А: Все возможно в теории, я работаю над этой свободой, мне кажется

Через 2 недели он начал лайкать мои фото в Инстаграм и смотреть сторисы. Через месяц позвонил, я не взяла. Через полтора месяца у него был День Рождения. Меня колбасило, но я его не поздравила. Продолжил выкладывать в Инстаграм мои фразы.

Через 3 месяца прислал сообщение: “Привет! Просто хотел узнать как твои дела и твои новости, давно не общались. Целую”.

Через 10 дней я ответила: “Я хорошо, спасибо что спросил, но я вижу, что раздражаю тебя и занимаю твое время. Я ценю тебя и хочу с тобой хороших отношений, но не хочу тебя доставать, как сейчас, поэтому все обдумала, и решила, что нам лучше не общаться”.

Он: Оу.. если ты чувствуешь, что раздражаешь меня, то это только потому, что это тебе кажется. Это твое восприятие, и я не могу с ним бороться. Ты меня совсем не раздражаешь. И у нас могли бы быть хорошие отношения, но я не буду ничего форсировать. Если ты чувствуешь, что нам не надо общаться, делай, что чувствуешь. Я больше не буду тебе писать. В остальном я рад, что у тебя все хорошо и с наступающим днем рождения! Целую

Я: Ты говоришь это, чтобы я себя чувствовала хорошо, но по факту я постоянно не понимаю формат нашего общения, хочу большей динамики и все время прошу больше, а тебе приходится защищать от меня свою территорию и время, и я не хочу для тебя этого. Это не для обсуждения, просто объясняю решение. Спасибо за поздравления.

Я пережила героиновые ломки, устрашающее отсутствие энергии и вакуум.

3 месяца он смотрел мои сторисы с фальшивых аккаунтов. Я выкладывала все нейтральное, в Марте выложила подаренные цветы, и все фальшивые аккаунты из просмотров исчезли.

Потом он посмотрел мои сторисы в Июне и Сентябре, в дни когда мне наконец удалось хоть немного увлечься другими мужчинами, и отписался от меня.

Сейчас с последнего сообщения прошел год. Я все это время училась опираться на себя и изучала Ваш блог. Купила квартиру, поступила в университет в его городе, весной должна быть там. Хожу на свидания, уделяю внимание семье, работаю над дружбой.

А месяц назад я зашла в его аккаунт и увидела, что его отметила на девочка, они на Карибах у его мамы, у них великая любовь началась уже через несколько месяцев после нашего расставания, в ее аккаунте лайкнута им каждая фото, миллион ванильных комментариев, сердечек и публичных благодарностей друг другу. Мне за всю историю он не написал ни одного комментария. Ей 23 года, выглядит неброско, занимается посредственным творчеством, перед которым он рассыпается в восхищении, а уже в мой последний приезд (2 года назад) она рисовала его портреты. Он помог ей организовать ее выставку, они вместе делают арт проекты…

Меня это очень мучает, тошнит уже месяц, рыдаю и схожу с ума от любви и раскаяния. Со мной он был таким жестким и дерзким, я даже в мечтах не могла представить, что он может быть таким добрым и хорошим, публично так открыто выражать любовь и заботу.

Она – скромная, добрая и благодарная, со своими творческими интересами и проектами. Я надменная горе-принцесса с запросами, заходами сверху, клещами и скалкой, которая ничем толком не занимается, потому что не может переехать в другую страну. Просто сказка “Морозко”.

Эволюция, у меня нет никаких шансов после такого гадкого поведения?

Я могу после такого ухода прийти сама? Что-то можно сделать, чтобы хотя бы выглядеть нормальной? Сказать, что сожалею о своем неадекватном поведении? Признаться в любви?

Спасибо большое Вам, Эволюция!