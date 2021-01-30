Мнение: «Незначительное снижение уровня коррупции», причина расстрела и санкции против Абрамовича

30.01.2021, 22:20, Разное

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1. Печально знаменитая «Транспаренси Интернейшнл» опубликовала новый рейтинг восприятия коррупции. Слово «восприятия» означает, что рейтинг замеряет не коррупцию, но только слухи о коррупции в стране. Если из каждого утюга в Сказколяндии вещают, что Сказколяндия насквозь коррумпирована, Сказколяндия будет в рейтинге на последних местах. Если из каждого утюга вещают, что коррупции в Сказколяндии нет (только единичные случаи), Сказколяндия будет в рейтинге на первых местах.

По сути, рейтинг отражает склонность журналистов и общества к чернухе. В России считается нормальным бездоказательно поливать грязью свою страну и в газетах, и в курилках, поэтому нас «Транспаренси Интернейшнл» ставит на какие-то низкие места.

Цитирую теперь Газету.ру:



https://www.gazeta.ru/business/news/2021/01/28/n_15546962.shtml

Transparency International представила индекс восприятия коррупции за 2020 год. Он опубликован на сайте организации.



В рейтинге Россия находится на 129 строчке, в то время как в 2019 году страна была на 137 месте. Это говорит о незначительном снижении уровня коррупции в России.

Следите за руками Газеты.ру.



А. Transparency International представила индекс восприятия коррупции…



Б. Это говорит о незначительном снижении уровня коррупции в России.



Вот так незаметно «индекс восприятия коррупции», который показывает работу СМИ, превратился просто в «индекс коррупции», который должен по мнению журналистов показывать реальный уровень коррупции. Разумеется, никакого злого умысла тут нет: просто Газета.ру исторически настроена довольно русофобски, при этом журналисты издания обычно не вникают в предмет, о котором они пишут статьи.



Приём с подменой «индекса коррупции» на «индекс восприятия коррупции» построен на нарушении закона тождества.



https://ruxpert.ru/Риторика:Георгий_Челпанов._Учебник_логики_(гоблинский_перевод_Олега_Макаренко)



«В процессе суждения следует рассуждать об одном и том же предмете».

2. Печальный документ эпохи. 27 января 1921, список из нескольких сотен расстрелянных большевиками в Симферополе. Особенно интересна графа «причина расстрела». В качестве преступления, за которое особая тройка приговорила людей к смерти, значилась их принадлежность к неправильному классу — «титулярный советник», «штаб-ротмистр», «коллежский асессор»:

https://von-hoffmann.livejournal.com/820041.html

3. Покупка британских футбольных команд не помогла российским миллиардерам защититься от наезда властей Великобритании:

https://lenta.ru/news/2021/01/28/sanctsii/

Депутаты палаты общин Великобритании призвали правительство страны ввести санкции против двух российских миллиардеров — Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, подобные меры британские парламентарии предложили принять из-за ситуации с Алексеем Навальным, который был арестован 18 января в Москве. Так, депутат от Лейбористской партии Маргарет Ходж призвала власти страны поддержать российского оппозиционера «не словами, а делами», напомнив, что ранее он сам предлагал западным странам ввести ограничения в отношении ряда российских олигархов, которые в том числе владеют активами в Великобритании.