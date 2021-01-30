 

США и Европейский союз не намерены ослаблять санкции против России за оккупацию Крыма – посол Салливан

30.01.2021, 22:18, Новости дня
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США и страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, введенные против России после оккупации украинского Крыма. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в эфире телеканала “Дождь” 29 января.

“Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются делать это”, – сказал Салливан.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон “глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа”. Салливан пояснил, что США продолжат вести диалог по поводу вооруженного конфликта на Донбассе в разных форматах, в том числе нормандском.

“Мы не достигли большого успеха за последние шесть – семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению”, – констатировал дипломат.

Посол добавил, что к Украине и Минским соглашениям власти США не изменили свой подход.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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