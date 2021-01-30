 

Бывший вице-президент “Энергоатома” Резуник покончил с собой – СМИ

30.01.2021, 22:18, Новости дня
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Бывший вице-президент “Энергоатома” по экономике и финансам, бывший член наблюдательного совета “Диамантбанка” Юрий Резуник покончил с собой, сообщили собеседники “Украинской правды” в правоохранительных органах 30 января.

“В субботу, 30 января, в одном из украинских Telegram-каналов появилась информация о смерти Резуника. Источники подтвердили, что бывший вице-президент “Энергоатома” совершил самоубийство”, – пишет издание.

О самоубийстве Резуника сообщал Telegram-канал “ЗЕландия” днем 30 января. Он оставил предсмертную записку, в которой винит в своей смерти экс-парламентария от “Народного фронта” Николая Мартыненко и руководство “Диамантбанка”: бывшего председателя правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-председателя набсовета Игоря Керезя и бывшего сотрудника службы безопасности банка Игоря Плахотнева.

В записке утверждается, что вышеупомянутые лица в составе организованной преступной группировки похитили деньги, принадлежавшие ему и его семье. Мартыненко являлся одним из собственников “Диамантбанка”. Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства.

“По мнению следствия, речь идет о еще одном бывшем собственнике “Диамантбанка” Давиде Жвании”, – говорится в сообщении.

Национальный банк Украины 24 апреля 2017 года признал “Диамантбанк” неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о выводе банка с рынка путем введения временной администрации сроком до 23 мая 2017 года.

По состоянию на март 2017 года основным акционером банка считался юрист и предприниматель Игорь Керезь – 44,5% акций. Еще 23,8% акций владел Жвания. Остальные акции были распределены между 26 акционерами. Среди них – Мартыненко, который владел долей в 2,5% акций.

Резуник работал в “Энергоатоме” до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете “Диамантбанка” был до 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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