Асеев о пребывании в тюрьме боевиков “Изоляция”: Я стал атеистом

30.01.2021, 22:18, Новости дня

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Бывший заложник боевиков “ДНР” журналист Станислав Асеев заявил, что во время пребывания в донецкой тюрьме “Изоляция” из-за происходящего там стал атеистом. Об этом он рассказал “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 30 января.

“Эта ситуация существенно отразилась и на моем мировоззрении. Во-первых, я стал атеистом, хотя до этого был глубоко верующим. Во-вторых, в какой-то момент превратился в абсолютного циника, очень апатичного к страданиям других. Потому что, когда день за днем на протяжении полутора-двух лет вы видите одно и то же (заводят кого-то переломанного, с ожогами, в шоке, человек не разговаривает днями), вы либо сходите с ума, либо к этому привыкаете”, – сказал журналист.

По его словам, психика выбирает механизм защиты.

“Вы отгораживаетесь от всего и воспринимаете страдания как норму – просто это ваша сегодняшняя реальность. Мне понадобилось, наверное, более полугода на свободе, чтобы снова начать хоть что-то ощущать к страданиям других. При всем том, что я все эти моменты за собой отслеживал и осознавал их. Но в данном случае образование и знания – на втором месте. Скажем так, есть прагматичная составляющая, которую вы никакой теоретизацией не сможете обойти”, – объяснил Асеев.

Он считает, что в “Изоляции” можно либо сойти с ума, либо привыкнуть к происходящему.

“В “Изоляции” часто человеку не позволяли даже сидеть в обычной камере. Это называлось “держать стенку”. Его просто ставят к стене, приказывают широко расставить ноги, руки он кладет выше головы и стоит так несколько суток – столько, сколько сможет. Если падает, бьют и опять ставят к стене”, – привел пример бывший заложник боевиков.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с “Тижнем” и “Радіо Свобода” после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в “шпионаже” и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря 2019 года. Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В декабре 2020 года Асеев рассказал, что около половины всех удерживаемых боевиками в тюрьме “Изоляция” – сами боевики.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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