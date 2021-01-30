 

Мнение: В Китае казнили долларового мультимиллионера

30.01.2021, 22:08, Разное
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Новости смертной казни.
В Китае сегодня казнили Лая Сяоминя, одного из крупнейших коррупционеров в Китае за последние годы. Одних только взяток он получил на 279 млн. долларов. Смертный приговор по обвинению в коррупции, растрате и многоженстве ему вынесли в начале январе https://colonelcassad.livejournal.com/6452721.html (там же можете почитать подробности его дела), ну а 29 января возмездие окончательно настигло любителя красиво жить за государственный счет.

Китайские СМИ отмечают, что так будет с каждым, кто обкрадывает общество и государство, что отражает тезисы антикоррупционной кампании, которые в последние годы проводит Си Цзиньпин и руководство КПК. Практика показывает, что высокие партийные посты или огромные состояния, не спасают, если следствие доказывает вину по коррупционным обвинениям и приговоры там идут максимально жесткие.

Источник: Colonel Cassad



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