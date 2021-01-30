Мнение: Очередной “Последний Богатырь”. Апология Жлоба

30.01.2021, 22:06, Разное

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Посмотрел на днях «Последний богатырь-2». Это, конечно, само по себе счастье – что можно вот так просто (без разрешения на выход из дома) пойти в кинотеатр, купить билет и посмотреть фильм в почти пустом зале (я смотрел в будни), причем по ходу всей процедуры даже ни одна сволочь не привязывалась ко мне, чтобы я надел маску! Кассирши и билетерши, очевидно, давно махнули на все «ковидные ограничения» рукой – за что им большое человеческое спасибо.

Вот только сам фильм производит какое-то странное впечатление – даром что у него огромные сборы (и это сейчас, в разгар ковидоистерии!) Честно говоря, мне и первый не показался, но второй… Причем поначалу даже непонятно, «что не так» (и это дополнительно раздражает): вроде картинка богатая, актеры хорошие, есть юмор в стиле Шрека, спецэффекты все на месте, сказочные, как я люблю. Но чувствуется некое глобальное нарушение – прямо как с теми елочными игрушками, которые точно такие же, но… не радуют.

И ответ-то, в общем, очевиден: Главный Герой. Главный герой, то есть тот самый «последний богатырь», раздражает. Он не вызывает симпатии, он, наоборот, бесит. Хотя интересно разобраться, почему. Неужели все дело в том, что он не канонический красавец? Но ведь Шрек из мультфильма тоже, надо признать, тот еще уродец – а как быстро это перестаешь замечать! Или вот был Евгений Леонов: неопрятно лысый, толстый, неуклюжий, голос скрипучий – а какое море обаяния! Как его, не побоюсь этого слова, обожали все зрители!

Что ж с актером-«богатырем» не так? В поисках ответа я придумал довольно экзотическое объяснение: дело в том, что этот его «богатырь» – не из той касты. Он должен быть кшатрий, на худой конец брахман – а он на самом деле вайшья (кстати, Шрек как раз брахман, поэтому с ним все в порядке).

И вот тут уже попахивает некой революцией: это ведь в самом деле переворот – попробовать снять волшебную сказку, в которой в центре сюжета будет в качестве рыцаря-богатыря не прирожденный кшатрий (воин), и даже не брахман (мудрец-учитель), а вайшья, то есть проныра- торговец! Причем любопытно, что самый что ни на есть породистый кшатрий в фильме тоже выведен – это Финист Ясный Сокол, антагонист Главного Героя, который, по замыслу сценаристов, должен в каждой итерации и по общему итогу псевдо-богатырю безоговорочно проигрывать!

Какие признаки «вайшья» у героя? Да все: он стремится исключительно к комфорту, он все меряет деньгами (материальной выгодой), он равнодушен к любым подвигам, он изворотлив, он хитер, он умеет договариваться, он терпеть не может кшатриев и смертельно им завидует… в общем, перед нами распространенный типаж, извините, одной ближневосточной национальности. Вот только играет его человек с подчеркнуто русской, даже «русопятой» внешностью.

Проблема с «вайшьей» одна – он необаятелен. За него элементарно не хочется «болеть». Да и странно, честно говоря, «болеть» за героя, который до такой степени «себе на уме» и которому явно на всех наплевать.

Плюс – точнее минус – явная непроработанность сценария. Есть ощущение, что сценарий вовсе написан «левой ногой»: большинство сюжетных линий прописано настолько пунктирно, что просто хоть плачь. Например, девочка, уколовшая себе пальчик: она, похоже, за весь фильм вообще слова не произнесла. Кто это такая? Откуда? Почему зритель должен за нее переживать? А еще какая-то девка, которая девочку как бы «спасала», да не спасла – это вообще кто?! А потом они все пошли черными узорами под кожей, их типа «привлекли на сторону Зла» – и чо?? Они сделали что-нибудь этакое злое? Или их потом просто расколдовали, да и всё? Если всё так и закончилось, не начавшись – зачем тогда было огород городить с этими «черными узорами»?



Злая Валюшкина

Да еще дикие мискастинги – та же Валюшкина, играющая, со всеми своими статями, круглым добрым лицом и большой попой, этакую «царицу ночи». Да вы что там все, охерели, что ли? Так и не выучили, что Зло всегда должно быть ХУДОЕ, это закон сказок, то есть – восприятия? Как детям бояться тетю Валюшкину, если она, даже в своем черном едва сходящемся платье, вызывает одно желание – прижаться к ее мягкому теплому боку?

Или Водяной, который (я только сейчас узнал), оказывается, Бурунов!! Как говорится, «я не узнаю вас в гриме». И тоже у Водяного – две реплики на весь фильм и вообще никакой роли в сюжете. А зато гримировали его – мама дорогая… Спрашивается – зачем?!

Но смешнее всего – девица-помощница злой Валюшкиной (Екатерина Вилкова). Я б на ее месте вообще бы подал в суд на сценаристов и режиссера, за то, что ее подлым образом заманили в фильм и выставили на посмешище: реплик у нее, как у девочки с уколотым пальчиком, вообще никаких нет, а вся ее функция по фильму – только стоять и корчить по возможности злые гримасы, чем она и занимается в меру сил. Кто она? Откуда взялась? Почему такая дура? Или не дура, а просто ей роль совсем не дали?! Я как зритель так и остаюсь в недоумении.

Ну и основной сюжет – про доброго волшебника, которому на голову уронили каменюку и он после смерти вдруг озлобился – какой-то просто образец химически чистого идиотизма. А все в целом – ХАЛТУРА, халтура именно не на уровне исполнения, а на уровне самой истории, которая придумана просто «тяп-ляп», на живую нитку, «третий сорт не брак»… чистый абсурд, причем главный рефрен к этой как бы «доброй сказке» – песенка Шнура «Никого не жалко, никого…»

В общем, настоящий постмодернизм – без смысла, толка и цели.



Бедная бессловесная Вилкова

И – вот тут внимание – невероятный УСПЕХ! За 7 дней проката – более 2 млрд. рублей сборов, 4-й или 5-й результат за всю историю постсоветского кинематографа. И я бы тут сказал, что эти 2 млрд. «Богатыря-2» будут повесомее, чем 3 млрд. «Холопа» – потому что «Холоп» все ж собирал свои сборы три месяца подряд и в еще доковидной стране. «Богатырь-2» пробился к кассе в намного более неблагоприятных условиях, ведь, даже при условии российской вольницы, пропаганда устрашения работает вовсю, кинотеатры дозволялось заполнять только на четверть, многие люди реально БОЯТСЯ, при всем нашем русском пофигизме, ходить в «присутственные места»… И все-таки – 2 млрд., 7 миллионов зрителей, рекорд!

Это означает, что народ повалил, то есть – сработало «сарафанное радио»: люди не просто ходили, часто семьями – они еще и потом своим знакомым рекомендовали: «сходите, кино ДОБРОЕ» (ненавижу это обывательское определение, сразу позывы тошноты).

И я считаю, что такой успех сырого, как непропеченный пирог из плохого теста, «Богатыря-2» – тоже диагноз. Такой же суровый, как и тот, который поставил в преддверии ковида успех «Холопа». Эти фильмы ведь, кстати, чем-то похожи – хотя бы этой своей общей «исконно-посконностью» и «домотканностью», когда все герои в портках и как бы «Русью пахнет». Русью, правда, своеобразной: если «Холоп» – это почти нескрывающееся садо-мазо, почти порно на тему воспевания рабства как «естественного состояния», то «Богатырь-2» – это фильм идеологически как раз антибогатырский, в которой «богатырь» противопоставляется жлобу, и жлоб побеждает со счетом 10:0.

Да и герои «Холопа» и «Богатыря» (который совсем не богатырь) чем-то неуловимо похожи – и повадкой, и манерой. Как будто братья, но двоюродные.

Первый фильм, «Холоп» – Апология Раба, Второй – Апология Жлоба. Все в такой веселенькой, легонькой стилистике Камеди-Клаба. Высмеивается любое самопожертвование, любые «высшие смыслы», воспевается «умение жить» и «не париться». Гордый вайшья-торговец снял сам про себя фильм (фильмы), в которых он топчет ногами и всячески подчеркивает свое превосходство и над воинами, и над учеными (кипячоными).

И, как видим – народу нравится. Народ валит валом. Ему угодили, показали именно то, что он хотел увидеть. Как говорил любимец всех бунтующих подростков на все времена, Холден Колфилд из «Над пропастью во ржи»: «Если вы хотите, чтобы вас стошнило на соседа прямо в зале – обязательно сходите на этот фильм».