Ученые рассказали о динамике поражения легких коронавирусом

30.01.2021, 22:04, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили подробный алгоритм воздействия коронавируса на легкие человека уже в первые часы после инфицирования. По словам исследователей, патогену свойственно кардинально перестраивать легочные клетки.

Эксперимент ученых? представляющих Бостонский университет и Национальную лабораторию новых инфекционных заболеваний, был проведен на искусственно генерированных клетках, по строению максимально похожих на клетки легких человека. По словам медиков, SARS-CoV-2 начинает поражать ткани органа уже через час после попадания в него. А уже спустя три-шесть часов в нижних дыхательных путях происходит процесс изменения метаболических процессов в клетках с сопутствующим повреждением ядерных мембран.

“Самый поразительный аспект – то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких”, – подчеркнул ведущий автор исследования Эндрю Эмили. Специалисты полагают, что итоги научной работы позволят создать более эффективные лекарства и методики терапии COVID-19.

Источник: ria.ru