Ученые усовершенствовали процесс обработки информации посредством использования новых цифровых фильтров

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30.01.2021, 22:04, Разное
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Российские исследователи стали авторами разработки новых цифровых фильтров, позволяющих сделать процесс обработки информации более быстрым и качественным. Добиться улучшений исследователям удалось благодаря использованию системы остаточных классов вкупе с оригинальным техническим подходом.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) из Ставрополя, стала необходимость создания высокопроизводительных цифровых фильтров, позволяющих усовершенствовать систему обработки информации. Они являются специальными устройствами, преобразующими совокупность цифровых сигналов различных видов в зависимости от профильной задачи, и используются при обработке различных графических и медиа-данных. Особое значение, по словам экспертов, данная задача приобретает в условиях тенденции к увеличению объемов информации. Как объяснил лидер проекта, завкафедрой математического моделирования Павел Шляхов, специалистами СКФУ была применена система остаточных классов, являющаяся особым форматом представления данных и позволяющая делать арифметические вычисления параллельно.

Примечательно, что такая система уже находила применение в разработках других научных организаций, однако работа ставропольских математиков продемонстрировала более качественные результаты – увеличение частоты до 6 раз и снижение аппаратных затрат до 5 раз при увеличении энергопотребления на 23%. Сравнение же методики СКФУ с технологиями, основанными на традиционной позиционной системе исчисления, демонстрирует еще больший позитивный эффект: частота была увеличена в 4 раза при снижении затрат на оборудование втрое.

Эффективность разработанной методики была проверена в процессе тестирования с использованием программируемых логических интегральных схем. “Все наши прогнозы полностью подтвердились. Предлагаемый подход может быть использован в цифровой обработке изображений, звука, медицинской визуализации и другой информации. Наш алгоритм за счет более низкого потребления ресурсов потенциально применим в энергозависимых маломощных устройствах, для которых критически важен заряд аккумулятора, например, в мобильных телефонах и планшетах”, – резюмировала соавтор исследования Мария Валуева. Впрочем, специалисты СКФУ анонсируют продолжение научной работы с целью усовершенствования разработанной ими инновационной методики.

Источник: scientificrussia.ru



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