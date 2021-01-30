 

Ученые: Люди считают недовольное лицо признаком низкого социального статуса

30.01.2021, 22:04, Разное
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Ученые из Лондонского университета рассказали, окружающие характеризуют людей с недовольным выражением лица как представителей низкого социального класса. В то же время радостная улыбка ассоциируется с финансовым благополучием.
Ученые спросили у 30 добровольцев об эмоциях обеспеченных и бедных людей. Затем 675 участникам эксперимента дали задание распределить фотоснимки людей с радостными и грустными выражениями лица по разным социальным группам. По результатам исследования было установлено, в силу существующих стереотипов о преимуществе состоятельности и успешности добровольцы сделали вывод, что у богатых более счастливый вид. К успешным людям чаще всего относили тех, которые улыбались на фотографиях. По словам специалистов, нейтральное выражение лица состоятельных людей воспринималось более позитивно, чем нейтральное выражение лица малоимущих. При этом на мнение добровольцев никак не влиял тот факт, какие именно эмоции испытывал человек, будь то чувство гнева, грусти, отвращения или страха. Людей с недовольным лицом чаще всего относили к рабочему классу.

Источник: www.ferra.ru



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