Как работает машина пропаганды в России – Личное мнение

30.01.2021, 21:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как-то я пропустила момент, когда с энергичной критикой на Навального обрушилась немолодая, опухшая женщина трудной судьбы Виктория Боня.

Разменяв пятый десяток и тряся двойным подбородком, Вика по-прежнему одевается, как пту-шница образца 1997 года, и корячится на фоне чужих авто.



Фото: Соцсети

Живёт, как говорит, в Монако, но вдруг, напялив толстовку с крупными буквами Dior (так часто одеваются девки, выросшие в зассаных подворотнях), затараторила об Алёшке Навальном.

С хера ли?

Словно по методичке пропогандона, Вика изрыгает из своего шепелявого рта штампы:

«враг народа»,

«длинные ручонки запада»,

«на руку нашим врагам»,

«в Украине что — лучше жить стали?»,

«у нас всё хорошо, у нас стабильно».

Прочитали? Соловьёвым завоняло? Мне — да, причём сильно.

https://t.me/lenamiro/8076

И тут я вспомнила: не так давно Викуля таскалась на эфир к Соловьёву, вскоре после чего начала шпарить бред по шпаргалке подлецов-лизожопов, стригущих бабло на своём псевдопатриотизме.



Фото: Соцсети

Полистала Инстаграм Бони — и что вы думаете?

Сразу же после того, как она сбивчиво и явно неискренне вещает про «длинные ручонки запада» и «врага народа», у неё появляется пиар флешмоба, запущенного министром науки и высшего образования РФ.

Что же получается? Сходила к Соловьёву, завербовали и пустили к кормушке? Думаю, что дело было именно так.

На чьи деньги была куплена пламенная речь монакской патриотки Виктории Бони? Подозреваю, что на наши с вами.

На чьи деньги был куплен пиар флешмоба в Инстаграме девки из публичного дома 2? Подозреваю, что на наши с вами.

Вот эта особа, которая ещё вчера пропагандировала употребление запрещённого в России наркотика под названием Айваска, пиарит акцию про книжки по заказу министерства образования? Серьёзно?



Фото: Соцсети

Она же, сидя на «загнивающем западе», вещает о любви к Родине, её врагах и «длинных ручонках запада»? И эту вакханалию оплатили мы с вами из наших налогов?

Как и почему такое произошло?

Может, потому, что морально устаревший Соловьёв, который ни черта не смыслит в пропаганде и вызывает у народа отвращение своими псевдо-патриотичными истериками, настолько уже опустился, что начал работать с Боней?

С Боней?! Даже не с Собчак, а с Боней?!

Все видели видео, как женщина, очень похожая на Вику, сосёт член под камерами публичного дома 2? Все смотрели её пламенные видео, в которых она рассказывает, как это круто — обдалбываться галлюциногенами? Все понимают, что ниже Бони — падать некуда?

Клоун Соловьёв, видимо, решил иначе.

Он, вообще, вменяем, как считаете?

https://t.me/lenamiro/8075

Даже Марат Сафин — хороший теннисист невеликого ума, любитель, как и Боня, сгонять в Перу, не стал с ней связываться. Видимо, сестра подсказала Маратику не падать ниже плинтуса.

Смотрю я на этот жалкий цирк и думаю: и мы ещё пытаемся грозить информационным кулаком западу при такой лапотной пропаганде? Ну-ну…

Удивительной души идиоты на спидах и вышедшие в тираж тётки пониженной социальной ответственности? Такие лица отвечают у нас теперь за идеологию?

То ли ржать, то ли плакать.

А вам — смешно? Или всё-таки больше — грустно? Почему?

—