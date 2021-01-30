 

Как работает машина пропаганды в России – Личное мнение

30.01.2021, 21:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как-то я пропустила момент, когда с энергичной критикой на Навального обрушилась немолодая, опухшая женщина трудной судьбы Виктория Боня.

Разменяв пятый десяток и тряся двойным подбородком, Вика по-прежнему одевается, как пту-шница образца 1997 года, и корячится на фоне чужих авто.


Фото: Соцсети

Живёт, как говорит, в Монако, но вдруг, напялив толстовку с крупными буквами Dior (так часто одеваются девки, выросшие в зассаных подворотнях), затараторила об Алёшке Навальном.  

С хера ли?

Словно по методичке пропогандона, Вика изрыгает из своего шепелявого рта штампы:

«враг народа», 

«длинные ручонки запада», 

«на руку нашим врагам», 

«в Украине что — лучше жить стали?», 

«у нас всё хорошо, у нас стабильно».

Прочитали? Соловьёвым завоняло? Мне — да, причём сильно.

https://t.me/lenamiro/8076

И тут я вспомнила: не так давно Викуля таскалась на эфир к Соловьёву, вскоре после чего начала шпарить бред по шпаргалке подлецов-лизожопов, стригущих бабло на своём псевдопатриотизме.


Фото: Соцсети

Полистала Инстаграм Бони — и что вы думаете? 

Сразу же после того, как она сбивчиво и явно неискренне вещает про «длинные ручонки запада» и «врага народа», у неё появляется пиар флешмоба, запущенного министром науки и высшего образования РФ.  

Что же получается? Сходила к Соловьёву, завербовали и пустили к кормушке? Думаю, что дело было именно так.  

На чьи деньги была куплена пламенная речь монакской патриотки Виктории Бони? Подозреваю, что на наши с вами.  

 На чьи деньги был куплен пиар флешмоба в Инстаграме девки из публичного дома 2? Подозреваю, что на наши с вами.

Вот эта особа, которая ещё вчера пропагандировала употребление запрещённого в России наркотика под названием Айваска, пиарит акцию про книжки по заказу министерства образования? Серьёзно? 


Фото: Соцсети

Она же, сидя на «загнивающем западе», вещает о любви к Родине, её врагах и «длинных ручонках запада»? И эту вакханалию оплатили мы с вами из наших налогов?

Как и почему такое произошло?

Может, потому, что морально устаревший Соловьёв, который ни черта не смыслит в пропаганде и вызывает у народа отвращение своими псевдо-патриотичными истериками, настолько уже опустился, что начал работать с Боней?

  С Боней?! Даже не с Собчак, а с Боней?!

Все видели видео, как женщина, очень похожая на Вику, сосёт член под камерами публичного дома 2? Все смотрели её пламенные видео, в которых она рассказывает, как это круто — обдалбываться галлюциногенами? Все понимают, что ниже Бони — падать некуда?

Клоун Соловьёв, видимо, решил иначе.

 Он, вообще, вменяем, как считаете?

https://t.me/lenamiro/8075

Даже Марат Сафин — хороший теннисист невеликого ума, любитель, как и Боня, сгонять в Перу, не стал с ней связываться. Видимо, сестра подсказала Маратику не падать ниже плинтуса.

Смотрю я на этот жалкий цирк и думаю: и мы ещё пытаемся грозить информационным кулаком западу при такой лапотной пропаганде? Ну-ну… 

Удивительной души идиоты на спидах и вышедшие в тираж тётки пониженной социальной ответственности? Такие лица отвечают у нас теперь за идеологию?

То ли ржать, то ли плакать.

А вам — смешно? Или всё-таки больше — грустно? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Любимый сценарий: Мелания снова отказалась подавать руку Дональду Трампу

03.01 / Торговые сети начали поштучную продажу макарон, семечек, зёрен и бобовых

04.09 / Мария Ивакова рассказала о жизни с абьюзером

13.08 / Более половины врачей в РФ не готовы прививаться отечественной вакциной от COVID-19

18.08 / Играй и получай бонусы: МКБ представил мобильный платформер

12.11 / Лауреатов премии “Лучшие в России – 2020” наградили в Москве

07.11 / Сторонники Трампа вышли на улицы США и обвиняют Байдена в воровстве

11.09 / Мнение: Публикация статей в Википедии за 500 000 гривен

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

15.09 / Ольга Орлова призвала родителей не воспитывать у детей «синдром отличника»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска