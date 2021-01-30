Как работает машина пропаганды в России – Личное мнение
30.01.2021, 21:54,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Как-то я пропустила момент, когда с энергичной критикой на Навального обрушилась немолодая, опухшая женщина трудной судьбы Виктория Боня.
Разменяв пятый десяток и тряся двойным подбородком, Вика по-прежнему одевается, как пту-шница образца 1997 года, и корячится на фоне чужих авто.
Фото: Соцсети
Живёт, как говорит, в Монако, но вдруг, напялив толстовку с крупными буквами Dior (так часто одеваются девки, выросшие в зассаных подворотнях), затараторила об Алёшке Навальном.
С хера ли?
Словно по методичке пропогандона, Вика изрыгает из своего шепелявого рта штампы:
«враг народа»,
«длинные ручонки запада»,
«на руку нашим врагам»,
«в Украине что — лучше жить стали?»,
«у нас всё хорошо, у нас стабильно».
Прочитали? Соловьёвым завоняло? Мне — да, причём сильно.
https://t.me/lenamiro/8076
И тут я вспомнила: не так давно Викуля таскалась на эфир к Соловьёву, вскоре после чего начала шпарить бред по шпаргалке подлецов-лизожопов, стригущих бабло на своём псевдопатриотизме.
Фото: Соцсети
Полистала Инстаграм Бони — и что вы думаете?
Сразу же после того, как она сбивчиво и явно неискренне вещает про «длинные ручонки запада» и «врага народа», у неё появляется пиар флешмоба, запущенного министром науки и высшего образования РФ.
Что же получается? Сходила к Соловьёву, завербовали и пустили к кормушке? Думаю, что дело было именно так.
На чьи деньги была куплена пламенная речь монакской патриотки Виктории Бони? Подозреваю, что на наши с вами.
На чьи деньги был куплен пиар флешмоба в Инстаграме девки из публичного дома 2? Подозреваю, что на наши с вами.
Вот эта особа, которая ещё вчера пропагандировала употребление запрещённого в России наркотика под названием Айваска, пиарит акцию про книжки по заказу министерства образования? Серьёзно?
Фото: Соцсети
Она же, сидя на «загнивающем западе», вещает о любви к Родине, её врагах и «длинных ручонках запада»? И эту вакханалию оплатили мы с вами из наших налогов?
Как и почему такое произошло?
Может, потому, что морально устаревший Соловьёв, который ни черта не смыслит в пропаганде и вызывает у народа отвращение своими псевдо-патриотичными истериками, настолько уже опустился, что начал работать с Боней?
С Боней?! Даже не с Собчак, а с Боней?!
Все видели видео, как женщина, очень похожая на Вику, сосёт член под камерами публичного дома 2? Все смотрели её пламенные видео, в которых она рассказывает, как это круто — обдалбываться галлюциногенами? Все понимают, что ниже Бони — падать некуда?
Клоун Соловьёв, видимо, решил иначе.
Он, вообще, вменяем, как считаете?
https://t.me/lenamiro/8075
Даже Марат Сафин — хороший теннисист невеликого ума, любитель, как и Боня, сгонять в Перу, не стал с ней связываться. Видимо, сестра подсказала Маратику не падать ниже плинтуса.
Смотрю я на этот жалкий цирк и думаю: и мы ещё пытаемся грозить информационным кулаком западу при такой лапотной пропаганде? Ну-ну…
Удивительной души идиоты на спидах и вышедшие в тираж тётки пониженной социальной ответственности? Такие лица отвечают у нас теперь за идеологию?
То ли ржать, то ли плакать.
А вам — смешно? Или всё-таки больше — грустно? Почему?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет