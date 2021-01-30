Мнение: Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах?

30.01.2021, 21:44, Разное

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Полиция расследует очередную трагедию на дорогах РФ – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными?

Попавший под грузовик в Самарской области микроавтобус вез неучтенных пассажиров. Людей в салоне было существенно больше, чем проданных билетов, что является частой практикой на междугородних рейсах. Как сообщил замруководителя следственного управления СК по Самарской области Александр Воеводин, у водителя автобуса был большой стаж, он достаточно долго работал на этом маршруте. По словам очевидцев происшествия, водитель фуры не пытался идти на обгон, а попросту не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение.

Страшная авария, в которой погибли 12 человек, произошла накануне вечером на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Предположительно, речь идет о маршруте Тольятти – Пенза. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский рейсовый микроавтобус Citroen, который выехал из Сызрани.

Среди жертв десять человек – жители Ульяновской области. Как сообщил губернатор области Сергей Морозов, это жители поселков Репьёвка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области». Семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн рублей. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок, их состояние оценивается от средней тяжести до тяжелого. Власти региона объявили воскресенье днем траура.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков подчеркивает, что на данном участке дороги движение, как пишут некоторые СМИ, было реверсивным, то есть одна и та же полоса может использоваться для движения машин в разных направлениях. «Авария произошла вечером. Судя по всему, кто-то из водителей не заметил реверсивного движения. Я противник ночных пассажирских перевозок. Но у нас ночью снуют автобусы не только из города в город, но из одного региона в другой. Я также допускаю, что на данном участке дороги были приняты недостаточные технические меры для обозначения реверсивного движения. Или был выбран неадекватный скоростной режим», – полагает Лысаков.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, расследованием причин аварии занимается центральный аппарат СК. Региональные власти уже опровергли версию о плохих дорожных условиях. По словам министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, на момент аварии «дорога была в проезжем состоянии».

Снижение смертности от ДТП – одна из насущных задач для России. С 2006 года число погибших в ДТП в нашей стране сократилось почти в два раза. К 2024 году МВД планировало выйти на снижение смертности на дорогах в 3,5 раза, а к 2030 году – вообще на нулевой уровень смертности от ДТП. Впрочем, президент не так давно смягчил этот план и поручил правительству в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» добиться к 2030 году снижения показателя смертности в ДТП до четырех человек на 100 тысяч (с нынешних 16 на 100 тысяч).

В прошлом году смертность на российских автодорогах снизилась на 5,4%, достигнув рекордно низкого уровня за всю современную историю страны. На региональных дорогах произошло снижение на 1,5%, на муниципальных – 7,5%, а на федеральных – 11%. Как отмечали многие эксперты, свою роль сыграла пандемия – из-за ограничений и карантина на дорогах снизилось число автомобилей. По данным Росстата, в 2019-м в ДТП в РФ погибло 16 981 человек (меньше, чем в 2018-м – более 18 тысяч). Почти 5 тыс. погибших были пешеходами.

И все же по сравнению с странами Запада российская статистика выглядит не слишком оптимистичной. По данным Еврокомиссии, в ЕС в 2019 году самыми безопасными с точки зрения ДТП странами были Швеция (22 смерти на миллион) и Ирландия (29 на миллион). Аутсайдерами оказались Румыния (96 на миллион), Болгария (89 на миллион) и Польша (77 на миллион).

В 2018 году РФ в мировом рейтинге по уровню смертности в ДТП находилась на 104 месте – 18 человек на 100 тысяч жителей. Примерно такие же показатели в Камбодже, Таджикистане и Колумбии. Заметные успехи демонстрируют японцы. В прошлом году смертность на дорогах Японии стала рекордно низкой – погибли чуть больше 2,8 тысячи человек, а общее число ДТП сократилось на 20 процентов.

Лысаков напомнил, что согласно статистике, только 6-8% случаев ДТП происходят по вине пьяных водителей. Именно в таких авариях часто погибает несколько человек. Эти ДТП обычно широко освещаются в СМИ, поэтому у многих складывается ошибочное представление о том, что по вине пьяных водителей гибнет больше всего людей. «В 23-25% случаев причиной ДТП является состояние дорожного полотна: ямы, ухабы, отсутствие освещения. Но 70% аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД)», – подчеркивает депутат.

Лысаков высказывает сомнения в реализуемости планов по снижению смертности на дорогах. «В свое время мы адаптировали под себя шведскую программу Zero для достижения нулевой смертности на дорогах. В Швеции реально выполняют эту программу. Но добиться таких же результатов в РФ сложно, потому что мы в основном надеемся на ужесточение наказания и на систему автоматической фото-видеофиксации нарушений. Но мы не уменьшим число аварий таким образом», – уверен политик.

По его словам, «настоящая система безопасности автомобилистов строится на формировании стереотипа законопослушного поведения. Мы должны формировать этот стереотип к уважению своей и чужой жизни еще с горшка. Но с этим, к сожалению, имеются проблемы. Нет социальной рекламы, которая мощно воздействует на сознание и подсознание. Ролики продолжительностью 20-30 секунд достают чуть ли не до костного мозга… 60-70% посмотревших ролики меняют свое отношение к движению на дороге», – утверждает собеседник.

Кроме того, полагает депутат, нужно улучшать дороги, из-за неудовлетворительного состояния которых в некоторых регионах происходит до 70% аварий, а также строить новые.

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов уверен, что одна из основных проблем – нехватка средств на обустройство дорог.

Все быстрые и дешевые меры по снижению смертности на дорогах, по его словам, в РФ давно приняты.

Не так давно Холодов общался с финскими представителями, которые проанализировали аварийный участок одной из российских дорог и предложили несколько пунктов по его модернизации. Вопрос о том, можно ли обойтись каким-нибудь одним пунктом, ввел финнов в ступор. «У нас, к сожалению, не хватает денег на весь комплекс мер. Страна большая и дороги надо приводить в порядок везде, а это огромные бюджеты. Условно говоря, если на дороге протяженностью тысячу километров не хватает фонарей, то это невозможно сделать дешево в плане затрат на строительство и оплаты электричества», – отметил Холодов.

Собеседник согласен, что на высокой аварийности также сказываются традиционные для РФ проблемы с низким уровнем подготовки водителей. «Подготовка водителей – это очень важный момент. Проблема в том, что автошколы выпускают «полуфабрикаты», то есть людей натаскивают на сдачу экзамена, а не на реальное управление автомобилем. Но если учить людей хорошо, то бюджет увеличится в разы. Учеба будет стоить не 30, а 300 тысяч. Может быть, было бы правильным решение выпустить на дороги не 100 человек, но 10 подготовленных», – полагает Холодов. Он считает, что еще одним инструментом по снижению смертности на дорогах могло бы стать ужесточение выпускных экзаменов из автошкол и увеличение часов обучения.

Член ОП убежден, что для РФ правильным путем к снижению смертности на дорогах был бы финский опыт. Там используют камеры на дорогах с целью прежде всего не штрафовать, а предупреждать нарушения, именно поэтому большая часть приборов – это муляжи. По его словам, в РФ уже начали идти этим путем, например, на КАД Санкт-Петербурга камер так много, что у водителей появилась привычка соблюдать скоростной режим. «Все едут 110 км.ч. плюс погрешность. И это существенно снизило аварийность», – указал эксперт.

Кроме того, ряд других специалистов по дорожному движению неоднократно указывали, что для снижения количества смертельных ДТП требуется ужесточить наказание водителей за рискованное и опасное вождение. Иначе говоря, имеет значение не только умение водить машину, не только качество дорожного полотна, но и дисциплина на дороге. Высказывались претензии и к составлению самой статистики о причинах тяжелых ДТП – ведь именно понимание того, как зарождается и происходит авария, поможет бороться с их повторениями, однако текущая методика статистики на этот счет несовершенна.