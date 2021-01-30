Дептранс сообщил об изменениях работы московского метро 31 января

30.01.2021, 21:44, Новости дня

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По требованию полиции 31 января станция «Арбатская» Филевской линии московского метро временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад», сообщил столичный департамент транспорта.

«По требованию полиции станция «Арбатская» Филевской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад». Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее», – сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

Ранее дептранс сообщил, что по требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре город.

Кроме того, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.

В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.