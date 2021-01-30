Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции

30.01.2021, 21:44, Новости дня

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Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд, сообщил его адвокат Алан Гамазов.

«Только что вышли из ОВД под обязательство о явке в суд для рассмотрения протокола», – сказал адвокат. По его словам, протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП, суд рассмотрит его 3 февраля, передает РИА «Новости».

В субботу в Москве сотрудники полиции задержали главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января 2021 года.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.