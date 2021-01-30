Мнение: Техническая сторона образования, рост удалёнки и ограничение на ремонт в жилых домах

30.01.2021, 21:28, Разное

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1. Многие ностальгирующие по СССР убеждены, что советское образование было лучше современного. Действительно, кое в чём они правы: например, советские учебники в массе своей были хуже имперских, но лучше нынешних. Однако если смотреть на вопрос в целом, с содержательной и технической точки зрения, приходится признать, что современное образование на голову выше советского. Вот мнение от родителя школьников:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/eto-byl-oglushitelnyi-proval-sovetskogo-obrazovaniia-600a0f426f1fa165c14f42cd

…я хорошо окончил школу, всего с тремя четверками, остальные все пятёрки. Но когда я смотрю, что учат мои дети во втором классе, я в шоке. У нас и близко не было такой сложной и насыщенной программы. У нас был один учитель младших классов, а у них уже в начальной школе несколько учителей. Они со второго класса уже изучают английский, например. У нас он был с 5-го класса.

Учебники – это просто супер. Я учился по советским учебникам, чёрно-белым. Помню был Букварь. Сегодня нет никаких Букварей, у них полноценные учебники русского языка, красочные, с множеством разнообразных упражнений.

Оснащение нашей, не самой большой и продвинутой школы такое, что мы в своё время могли только мечтать. В нашей школе был один старый кинопроектор на всю школу, который нам включали 2 раза за все 10 лет, похоже потому, что у него всего было 2 плёнки. Сегодня у них в каждом классе висит свой проектор, а учитель со своего компьютера может показать любые учебные материалы. Наш компьютерный класс был оснащён БК-0010 (спасибо что хоть это, были школы в которых вообще не было ЭВМ), а у них современные компьютеры с кучей обучающих программ.

На каникулах дети занимаются на портале УЧИ.Ру, соревнуясь не только между собой внутри класса, но и между классами школы. Мой сын уже программирует на Питоне, ну по крайней мере, понимает что это такое, и что такое алгоритм.

Если всего этого мало, современным детям доступна вся мощь интернета, и они уже легко пользуются Яндексом и заваливают Алису вопросами.

Поймите и смиритесь! Современные дети гораздо развитее нас в их возрасте, они знают больше, они намного более эрудированны, и гораздо лучше мыслят, так как современная школьная программа гораздо сложнее и разнообразнее.

Автор этого комментария больше напирает на техническую оснащённость школ — естественное следствие выросшего на порядок уровня жизни в России. Однако многое изменилось к лучшему и в нематериальном плане. В современной школе значительно меньше муштры, значительно больше возможностей для серьёзной учёбы.

2. Крупный бизнес окончательно свыкся с мыслью об удобстве и выгодности удалённой работы. Огромную долю россиян, переведённых на удалёнку, после эпидемии собираются там и оставить:

https://lenta.ru/news/2021/01/21/yd/

Почти половина (44 процента) крупных компаний в России планируют оставить часть работников на удалёнке и после окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Инфосистемы Джет».

Еще 41 процент компаний разрешат гибкий график посещения офиса. Около 7 процентов хотят полностью перевести персонал на удаленный формат. Одновременно с этим компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на удалёнке. Около 24 процентов предприятий намерены инвестировать во внедрение средств контроля.

При этом в мае прошлого года большинство предприятий (72 процента) планировали вернуть сотрудников в офис после снятия ограничений. Около 17 процентов опрошенных были готовы разрешить персоналу трудиться удаленно еще какое-то время.

Похоже, что у проектировщиков офисных зданий могут начаться проблемы – спрос на их услуги грозит резко упасть. Также не исключено, что цены на аренду офисов упадут, после чего начнётся волна их реконструкции под гостиницы или жильё.

3. Заботливые общественники хотят создать удалёнщикам комфортные условия для домашней работы, избавив от шума перфораторов за стеной:

https://lenta.ru/news/2021/01/25/remont3days/

Общественная палата (ОП) России захотела ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница), однако не распространять норму на новостройки. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, передают «Известия».

Авторы инициативы считают, что длительный сильный шум мешает работать россиянам на удаленке и негативно сказывается на здоровье. Идею поддержали эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме, а также в «Деловой России».

Предполагается, что в указанные дни будет также сохраняться «тихий час». Исключение предлагается распространить на новые дома (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию). Член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев заявил, что поддерживает инициативу. Он объяснил, что не все работы являются шумными, а только не более 10–15 процентов.

Эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты России Антон Хайбрашев напомнил, что в числе шумных — работы с перфоратором, болгаркой и резка плитки. По его словам, если грамотно спланировать ремонт, такие работы можно распределить на разрешенные дни.

Сейчас шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, время регулируют региональные власти. Например, в Москве шумные работы разрешено проводить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

Лично я инициативу полностью поддерживаю. Строительной бригаде, руководитель которой не способен придерживаться графика ремонта, в любом случае не стоит доверять никаких объектов.