 

В Узбекистане выявили первый случай заражения “британским” штаммом коронавируса

30.01.2021, 21:26, Новости дня
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В Узбекистане мутировавший вариант коронавируса, так называемый британский штамм, выявлен у 10-летней девочки, которая 23 января вместе с семьей вернулась из ОАЭ. Об этом сообщило в субботу, 30 января, министерство здравоохранения страны в Telegram.

Девочку протестировали на коронавирус по прилете из Дубая в аэропорт Ташкента экспресс-методом, тест дал положительный результат. Больную немедленно доставили в инфекционную больницу, она прошла функциональное и клиническое обследование, у нее диагностировали бессимптомную болезнь COVID-19, уточнил заместитель министра здравоохранения, начальник службы санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев.

В лаборатории проверили образцы путем ПЦР-скрининга и обнаружили “британский” штамм коронавируса.

“Второй тест подтвердил наличие дополнительной мутации в геноме одного из мутировавших образцов, характерной для “британского” штамма”, – сказал Юсупалиев.

Девочку направили в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружили, им разрешили находиться на домашнем карантине.

В Узбекистане по состоянию на 30 января подтверждено 78,7 тыс. заболевших COVID-19. Из них умер 621 пациент, а выздоровело 77,1 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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