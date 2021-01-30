 

В Новосибирске полиция задерживала россиян, вышедших “кормить голубей”

30.01.2021, 21:26, Новости дня
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30 января в российском Новосибирске местные жители вышли в центр города “кормить голубей” и обмениваться мнениями о происходящих в стране политических событиях. Об этом сообщает проект “Сибирь.Реалии”.

В частности, участники акции выражали поддержку жителям Хабаровска, которые протестуют против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По данным “ОВД-Инфо”, задержали около 30 человек.

Есть информация, что задержанным вменяют статью Уголовного кодекса РФ о неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее в связи с акциями протеста в Новосибирске 23 января, связанными с поддержкой арестованного оппозиционера Алексея Навального, возбудили ряд уголовных дел, пишет “Тайга.Инфо”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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