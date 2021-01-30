Гендиректор “Укроборонпрома” рассказал, как разделят госконцерн. В его составе появится аэрокосмический холдинг

30.01.2021, 21:26, Новости дня

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Новый холдинг “Оборонительные системы Украины” сформируют 65 предприятий государственного концерна (ГК) “Укроборонпром”, его разделят на шесть субхолдингов, в которые войдут спецэкспортеры. Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в интервью “Укринформу” 28 января.

Отдельно планируется создать аэрокосмический холдинг, который объединит три отраслевых субхолдинга.

“Украина имеет мощную аэрокосмическую отрасль. В конце прошлого года президент [Украины Владимир Зеленский] посетил государственное предприятие “Антонов”, которое впервые за годы независимости страны получило госзаказ на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил”, – сказал Гусев.

Гендиректор ГК напомнил, что в конце 2020 года правительство Украины передало 17 предприятий концерна Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

“Это предприятия, которые де-факто уже много лет не выполняют заказ для сектора нацбезопасности и обороны Украины и не имеют никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Их эффективная приватизация также должна быть частью будущей трансформации, в результате которой “Укроборонпром” в таком виде, в котором он был сформирован в 2011 году, прекратит существование”, – отметил глава концерна.

Совет директоров концерна, по его словам, утвердил концепцию создания субхолдинга “Радарные системы”.

“Его флагманским предприятием станет запорожское КП “НПК “Искра”. И, очевидно, именно “Радарные системы” будут “первой ласточкой” в структуре “оборонительных систем Украины” с качественным корпоративным управлением”, – пояснил Гусев.

Зеленский 3 декабря 2020 года подписал указ №532/2020 о назначении Гусева генеральным директором “Укроборонпром”. До назначения на эту должность он работал главой Херсонской облгосадминистрации.

“Укроборонпром” был создан в 2010 году. Сейчас в него входит 137 предприятий, часть из которых находится на оккупированных территориях Украины.

Гусев в декабре прошлого года подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что создание холдинговой компании и отраслевых бизнес-единиц (ГБО) должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления, деятельность руководящего холдинга и ГБО будут контролировать надзорные советы.

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