 

Мясников рассказал об опасности БАДов

30.01.2021, 21:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества.

Он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали мощное наркотическое вещество, передает РИА «Новости».

«Хорошо, что он обратил внимание (…) Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом», – сказал Мясников.

Врач отметил, что другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Мясников уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие. Он также призвал быть внимательными с биологически активными добавками.

Ранее Мясников назвал нетипичные признаки инфаркта. По его словам, кашель, одышка и холодный пот в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Украина за сутки три раза обстреляла ДНР

23.07 / Названы имена победителей онлайн-квеста «Следуй за Лидером»

29.06 / В Совфеде решили обсудить голосование в течение нескольких дней на выборах

09.10 / Обозреватель Figaro – на смену феминизму во Франции приходит мужененавистничество

04.09 / Репрессии против белорусских журналистов продолжаются 

22.12 / Комаровский: Люди пытаются сами обеспечить себя и родных кислородом, однако не знают элементарных правил обращения с таким оборудованием

10.09 / Мишустин поручил оперативно расширить программу кешбэка за туры по России

10.10 / Армения оценила первый день прекращения огня в Карабахе

03.11 / “Мы сильнее ненависти и террора”. В Евросоюзе отреагировали на теракт в Вене

11.07 / Военный эксперт раскрыл суть махинаций с оружием в Грузии времен Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска