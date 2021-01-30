Мясников рассказал об опасности БАДов

30.01.2021, 21:22, Новости дня

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества.

Он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали мощное наркотическое вещество, передает РИА «Новости».

«Хорошо, что он обратил внимание (…) Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом», – сказал Мясников.

Врач отметил, что другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Мясников уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие. Он также призвал быть внимательными с биологически активными добавками.

Ранее Мясников назвал нетипичные признаки инфаркта. По его словам, кашель, одышка и холодный пот в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.