В Москве двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали по делу о взятке

30.01.2021, 21:22, Новости дня

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Савеловский суд Москвы арестовал замглавного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

В пресс-службе суда уточнили, что арестован также предполагаемый взяткодатель – глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин, передает РИА «Новости».

«Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года», – сообщили в пресс-службе. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.