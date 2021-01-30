Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

30.01.2021, 21:22, Новости дня

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В Twitter заблокировали аккаунт юмориста Семена Слепакова. За что конкретно закрыли доступ к страничке, неизвестно.

При переходе на страницу пользователя высвечивается запись: «Действие учетной записи приостановлено». Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.

Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.

В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.

Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».

Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.