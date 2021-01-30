Мнение: Учебная атака на американскую АУГ

30.01.2021, 21:14, Разное

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ВВС Китая провели учебную атаку на американскую АУГ во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт".

По данным разведки США и их союзников, через три дня после инаугурации Джо Байдена китайские военные самолеты, вторгшиеся в зону ПВО Тайваня, имитировали ракетный удар по находящемуся поблизости авианосцу США.

По данным министерства обороны Тайваня, 23 января, Народно-освободительная армия Китая направила 11 самолетов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня, на следующий день в тот же район было направлено уже 15 самолетов.



Район учебной атаки в Южно-китайском море.



Фактически, китайские самолеты вышли на рубеж атаки, имитировали ракетные пуски противокорабельных ракет по американской АУГ, после чего ушли на свои авиабазы.

Люди, знакомые с разведданными, собранными США и их союзниками, сказали, что бомбардировщики Н-6 и некоторые из задействованных истребителей проводили учения, в ходе которых группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt находившаяся в том же районе, использовалась в качестве имитационной цели. Люди сказали, что можно было слышать как пилоты бомбардировщиков Н-6 подтверждали приказы на имитацию наведения на цель и пуск противокорабельных ракет по авианосцу.



Авианосец "Теордор Рузвельт" проходит Лусонский пролив в Южно-Китайское море 23 января 2021-го года.

Появление этой информации подчеркивают, что интенсивное военное соперничество между двумя сверхдержавами вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море не ослабло, что ставит под вопрос любые попытки администрации Байдена улучшить отношения США с Пекином.

Разработка Китаем ракет, способных поражать американские корабли и самолеты в регионе, помогла ему противостоять военному господству Америки в Азии и западной части Тихого океана. Хотя китайские эксперты заявляют, что Пекин по-прежнему не желает рисковать открытым конфликтом с США, новые мускулы НОАК вынуждают США скорректировать свою позицию и стратегию в Азии.



Китайский самолет-разведчик направляет к позиции американской АУГ. 24 января 2021-го года.

Район, где Тайбэй сообщил о вторжениях в прошлые выходные, расположен между Пратасом, удерживаемым Тайванем атоллом в северной части Южно-Китайского моря, и самим Тайванем, где Тайваньский пролив стыкуется с проливом Баши, основным проходом между западной частью Тихого океана в Южно-Китайское море.

«Су-30 [истребители] могут нести противокорабельные ракеты Х-31, а бомбардировщики H-6 и истребители J-16 могут нести противокорабельные ракеты YJ», – сказал Су Цзы-юнь, аналитик института исследований вопросов национальной обороны и безопасности, аналитического центра при министерстве обороны Тайваня. «Все три типа самолетов явно представляют угрозу для надводных кораблей».

23 января американское командование Индо-Тихоокеанского региона заявило, что авианосная ударная группа США в этот день вышла в Южно-Китайское море. По данным слежения за судами, она проходила через канал Баши.



Авианосец "Теодор Рузвельт" в Южно-китайском море. 26 января 2021-го года.

Китайские воздушные маневры вызвали резкую реакцию новой администрации США, которая предупредила Пекин, чтобы он прекратил запугивать Тайвань.

«Мы призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань», – заявил госдепартамент США, прежде чем добавить, что Китай должен помнить, что отношения Вашингтона с Тайбэем «тверды как скала».

Г-н Байден направил Китаю еще одно сообщение, подтверждающее приверженность США помощи Японии в защите островов Сэнкаку, которые находятся под управлением Токио, но на которые претендует Пекин, который называет их Дяоюйдаою.

Китайские эксперты в Вашингтоне ожидают, что при определении политики в отношении Китая Байден будет придерживаться менее хаотичного подхода, чем бывший президент Дональд Трамп.



Основные военные базы сторон в регионе.

В качестве раннего признака того, что отношения между Вашингтоном и Пекином останутся напряженными из-за Тайваня и ряда других вопросов, новый госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе сказал, что он согласен с администрацией Трампа, которая заявляла что репрессии китайского правительства в отношении мусульман- уйгуров в лагерях для задержанных в провинции Синьцзян были «геноцидом».



25 января, в качестве реакции на китайскую учебную атаку, в район где "атаковали" американский авианосец, США демонстративно отправили 2 стратегических бомбардировщика Б-52.

Во время слушаний по утверждению кандидатур на прошлой неделе Блинкен сказал, что, хотя он не согласен с тем, как Трамп реализовал свою политику в отношении Китая, но он был «прав, приняв более жесткий подход».

Согласно заявлению Управления морской безопасности Китая, НОАК проводит еще одно учение в Южно-Китайском море, которое должно быть завершено в субботу. Министерство обороны Тайваня сообщило что с момента начала этих последних учений в среду, вторжения китайской авиации в его зону противовоздушной обороны были более масштабными, чем в обычно

https://www.ft.com/content/e6f6230c-b709-4b3d-b9a2-951516e52360 – оригинал на английском

http://perevodika.ru/articles/1210610.html – цинк

Стоит дополнить, что уже после этой учебной атаки и последующей перепалки на дипломатическом уровне, Китай официально уведомил, что попытки отделить Тайвань от Китая через провозглашение независимости Тайваня от Китая неизбежно приведут к войне. В Госдепе США назвали эту позицию "досадной".

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