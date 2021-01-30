Мнение: Дворцевладельца назначили

30.01.2021, 21:12, Разное

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Насчет Ротенеберга, который типа неделю сидел-сидел в кустах, а потом КА-АААК выпрыгнет с криком “Я! Я владелец!!” – ну, тут даже и обсуждать особо нечего. Понятно, что неделю шел торг и одновременно кастинг в Кремле – выбирали “хозяина Дворца”, искали самого крайнего. Крайним в очередной раз оказался Ротенберг – в свое время ему также спихнули “строительство моста” в Крым: сразу и в санкции по уши, и само дело стремное, поскольку никто не знал, можно ли этот мост построить на самом деле, а если можно, то за сколько. Но, с другой стороны, он в чистом виде Путин-мейд-мен, тот его достал буквально со дна и сделал миллиардером – так что “пускай отрабатывает”.

Что он там ляпнул – “апарт-отель”? Ну-ну. Дело богоугодное – какой же “апарт-отель” без “комнаты грязи” и аква-минерале дискотеки? Смешно даже говорить.

И вообще обо всей этой истории говорить смешно. Замазались по самые уши, теперь еще и дергаются… Уж лучше бы гордо молчали-обтекали. Ну какой Ротенберг, право слово. Какой “канал Мэш”. К чему эти невнятные попытки оправдания. Себе же ведь хуже делают.