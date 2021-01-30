 

Российские ученые предложили способ воздействия на коронавирус с помощью малых доз радиации

30.01.2021, 21:10, Разное
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Российские исследователи провели исследование, в ходе которого нашли новый способ борьбы с коронавирусом, в котором применяется радиация в малых дозах. По словам исследователей, инновационная технология в достаточной степени обеспечивает безопасность пациентов.
Ученые, представляющие Уральский федеративный университет (Новосибирск), в качестве основной гипотезы исследования использовали слоган “где тонко, там и рвется”: дело в том, что, при попадании в человеческую клетку, молекулы РНК коронавируса имеют свойство сильно деформироваться. Таким образом, на участках проникновения в клетку частица SARS-CoV-2 максимально ослаблена, что позволяет направить именно в это “узкое” место необходимую дозу радиационного облучения. Как объяснили исследователи, в разработанной технологии применяется мягкая рентгенография, использующая волны большой длины и не грозящая гибелью здоровым клеткам организма. По сути, воздействие такого излучения можно сравнить с обычной флюорографией, однако исследователи подчеркнули – характеристики волн должны внимательно контролироваться.

Стоит отметить, что упомянутый метод, разработанный, к слову, в коллаборации с Академией наук Узбекистана, не является сенсационным – подобные исследования проводят канадские коллеги российских специалистов. При этом, по словам специалистов, построенная модель лечения свидетельствует об универсальности метода. Последний можно применять к различным мутациям коронавируса, а его эффективность не зависит от штамма.

Источник: www.ptoday.ru



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