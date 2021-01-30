 

Орбакайте ослушалась Пугачеву и начала общаться с братом по отцу

30.01.2021, 21:10, Разное
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Когда Алла Пугачева узнала о том, что ее бывший супруг Миколас Орбакас во второй раз стал отцом, она запретила дочери с ним общаться. Однако Кристина Орбакайте ослушалась запрета матери и поддерживает связь с братом по отцу.
В отличие от своей знаменитой 49-летней сестры, Фабиан не стремится к публичности. Он младше Кристины Орбакайте на 14 лет. Родные люди достаточно близко общаются. Брат даже стал крестным отцом своей племянницы, дочери певицы Клавдии. Фабиан, который появился на свет в браке Миколаса Орбакаса и цирковой артистки Марины, живет сейчас в Москве. Ранее он трудился логистом в столичной компании, а сейчас занимается компьютерной техникой. Брат дочки Примадонны живет в гражданском браке и пока не торопится жениться и обзаводиться детьми.

С годами Алла Пугачева пересмотрела свое отношение к семье экс-супруга и разрешила Кристине Орбакайте летать к отцу. Именно тогда певица познакомилась с младшим братом и наладила с ним отношения.



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