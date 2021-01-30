«Я не мальчик!»: Анна Большова рассказала о детской психологической травме

30.01.2021, 21:10, Разное

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В одном из интервью актриса Анна Большова призналась, что в детстве она едва не получила психологическую травму. Дело в том, что ее часто путали с мальчиком, и этот факт расстраивал будущую артистку.

Анна Большова рассказала, что у нее были короткие волосы и достаточно низкий голос в детстве. Поэтому в вагоне метро, когда она слышала: «Мальчик, ты сейчас выходишь?», то очень расстраивалась. По словам 45-летней знаменитости, она ужасно обрадовалась, когда волосы немного отросли и получалось собирать их в два хвостика. Как-то она пошла с сестрой и отцом в Пушкинский музей и даже принарядилась в юбку по этом случаю. Однако милиционер, который стоял там, все равно принял ее за мальчика. Актриса помнит до сих пор, как в тот момент у нее глаза налились слезами.

Также Анна Большова вспомнила экстремальную историю, которая произошла с ней в детстве. Зимой она решила прокатиться на санках головой вперед. В результате, знаменитость въехала в стену и получила сотрясение мозга. С тех пор она боится разгона и большой скорости. Кроме этого, из-за этой ситуации артистка бросила занятия спортом.