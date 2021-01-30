Личное: “Бабкин свитер, ботинки бомжа”

30.01.2021, 20:46, Разное

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В этом письме очень большой дисбаланс описан.

Обратите внимание, как и почему этот дисбаланс рос.

aryano

Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за ваше время.

Мне 30 лет, мужу 33, мы познакомились чуть больше года назад, сразу стали жить вместе, на 14 февраля сделал мне предложение, поженились в разгар карантина. Живем в его квартире, но целиком за мой счет. Я работаю в it, зарплата отличная (150 тыс), но уходит в ноль.

(Бывают армейские жены, а теперь еще – карантинные. Это когда были сложности с заработком и с поиском женщин, и мужчина женился на первой попавшейся. Тем не менее изначальный дисбаланс у них был достаточно небольшой, а расти стал дальше)

Когда мы начинали жить вместе, муж был очень деятельным, занимался маленьким бизнесом, зарабатывал. Перед карантином поругался с партнёрами и ушел вникуда, с марта не работает, сидит дома, просыпается в обед, играет в доту. В мае решил, что хочет бизнес в другой сфере, попросил меня сделать сайт. До конца лета у меня не было на это денег (все уходило на свадьбу, которую праздновали через 3 месяца после росписи), осенью я параллельно работе занималась его сайтом, к новому году сайт был готов (да, долго, но быстрее такого типа сайты создаются за больший бюджет и при наличии свободного времени. Я просила его взять управление этим процессом на себя, он отказывался).

(С этого их конфликт стал нарастать. Она хотела свадьбу праздновать, он нет. У него проблема в бизнесе, она считает, что поругался с партнерами. Он попросил сделать сайт, она обещала, но делала его полгода. Все это время они переругивались, спорили, обвиняли друг друга, пока маленький плюс мужа не вырос в большой. А у автора большой минус, очень плохо отрефлексированный. Это значит, что она прилипла крепко, но постоянно выражает недовольство)

В это время у мужа была возможность брать заказы по прошлому бизнесу (отказывался) и предложения о работе в найме (отказывался).

Наши отношения становились все хуже и хуже. Муж орал, что я плохая хозяйка, мало и без удовольствия готовлю и убираюсь. Меня начало бесить, что я содержу взрослого мужика, работаю по 10 часов в день, в перерывах бегаю в магазин ему за сигаретами, а он лежит в кровати и смотрит ютуб весь день, не беря на себя домашних дел.

(Все письмо автор будет описывать негодяя, от которого она ни в коем случае не хочет уходить, хочет держаться за штанину. В реальности автор мужа раздражает конечно, но орет на нее он в ссорах, в процессе взаимных претензий, а не просто так, как хочет представить Плакса)

Он считает, что все домашние дела – женские. Мужские дела – это помыть машину и еще что-то тяжелое (таких дел у нас нет, ремонт в квартире муж не делает). Мы как-то раз обсуждали работы, которые появятся на дачном участке (планировали следующим летом купить), я сказала, что нужно будет много времени тратить на стрижку газона. Он сказал, что наймет рабочих. Я сказала, теперь ты понимаешь, почему я хочу домработницу? Он сказал, нет, не понимаю, тебе дома должно быть в кайф убираться.

(Муж не хочет брать на себя быт, потому что он вообще не хочет быта с автором, она ему не нужна. При этом он видит, что он ей очень нужен, и согласен, чтобы она жила в его квартире, если будет обеспечивать ему быт и материально, и физически. Автор ни разу не сказала: “Нет, я так не хочу. Лучше я уйду”. А если и ляпнула вдруг, то забрала свои слова назад. Она не хочет уходить, боится разводиться, поэтому просто завывает о несправедливости мужа. Народ, это хуже всего. Сидеть с кислыми щами и время от времени доставать скалки – это убивать свою СЗ с каждым днем больше и больше, пока вас с лестницы не спустят)

При этом он сам даже кружку за собой не помоет. Когда я говорю, что хочу купить посудомоечную машину, он говорит, что таблетки для нее – это вредно, он не будет есть из такой посуды.

Каждый день он орет на меня. Я не так мою руки, кофе невкусный, я не собрала мусор, не так мою посуду. Часто это абсурдные обвинения (во время сна скомкалось мое одеяло, поэтому я вонючая бомжатина и тд). Вчера я, возвращаясь с работы, купила булочек себе и ему. Как зашла, сказала об этом. В ответ: «Я такое говно не ем, это неуважение ко мне, тупая сука». Он не диабетик, не на диете, очень часто ест сладкое и выпечку.

(Она не хочет готовить ужин, даже себе. А он считает это условием их брака, что она готовит. Поэтому когда она купила булочек, он взбесился. Вместо того, чтобы четко и прямо сказать, что она не хочет жить с ним, если нагрузка вся на ней, и быть готовой уйти, она на словах соглашается, а потом пытается отлынивать и булочки покупать вместо мяса)

Когда он кричит, я хочу не существовать. Чувствую себя в клетке. Муж – самый близкий мне человек, но от него я вижу диапазон чувств от ненависти до раздражения.

(Каким образом он стал ей близким? Они вместе всего год, все это время он орет на нее и ничего хорошего не делает. Однако она так прилипла, что готова умереть, но только не развестись. И наверняка после каждой ссоры обещает вести себя лучше)

Он орет, что у меня бабкин свитер, ботинки бомжа, что пока я не переоденусь, он со мной из дома не выйдет. При этом знает, что у меня нет другой обуви и новую купить не на что.

(Внешне она ему тоже не нравится. И стиль ее раздражает. Наверное раньше он считал, что она изменится. Но она не желает ни меняться, ни отлепляться. Сидит)

Я не ем мясо, но готовлю его. В начале наших отношений он всем друзьям хвастался, как круто я готовлю. Теперь я после работы иду в магазин, готовлю, он приходит на кухню, пробует, морщится и орет, что хотел всего лишь пожрать, а я недосолила курицу/ переварила плов и т.д. Кидает еду на пол, в меня, в стены, говорит, что я мразь, уебище, тупая пидоросня, что мне похуй на его, что я его не уважаю. При этом мне никто еду не готовит, я не вижу заботы, поддержки или благодарности.

(Она не видит благодарности, хотя он кидает в нее еду и орет матом. Если это всего лишь “отсутствие заботы”, значит автор готова на все, чтобы не уходить)

Я не против готовить, но это игра в одни ворота. Муж не есть вчерашнюю еду, не ест размороженное мясо, не хочет курицу или свинину. Говядина в обычных пятерочках/магнитах, куда я могу дойти пешком, не продается. Я просила его покупать мясо самому (много времени + водит машину), он в ответ предложил мне после работы, когда я приезжаю на электричке, ехать на такси за мясом ему и потом готовить. Это какая-то дичь.

(Это не дичь, если автор так хочет быть замужем за этим мужчиной, что готова на все. Но она с одной стороны не уходит, с другой стороны борется за права в его квартире. И ее ничего не связывает с ним, нет общих детей, нет ничего общего. Но автор считает эту проблему неразрешимой)

Во время всех ссор я молчу, он начинает злиться еще больше, замахивается на меня, кидает вещи. Мне тяжело постоянно находиться в таком стрессе. Я не понимаю, как мне разделить границы, как еще поддержать мужа? Наверное, у него депрессия из-за отсутствия работы, ну и мало любви ко мне, я его только раздражаю.

(Разделить границы и поддержать мужа – это оставить его в покое и освободить помещение. Главный же, кого тут надо поддержать, она сама, но себя она поддерживать не хочет)

Вчера, пока я была на работе, муж заказал три доставки еды. Сегодня сказал, что хочет купить травы (я не курю, он да), я ответила, что у меня только 1000 р на карте плюс деньги на его офис. Он спросил, на что я планировала жить? Я сказала, что плачу за офис (в котором никто не работает и не работал, он пустует), кредит за машину (которую не умею водить), коммуналку, за всю еду, за все наши развлечения. Что меня пугает долг по его ИП (мне кажется, что в итоге его нужно будет платить мне). Он сказал, чтобы я съебалась нахуй, что это из-за меня он не работает и все потерял (я тут не вижу логики).

(Он ей не первый раз уже говорит, чтобы она уходила. Но она ищет логику в его словах и не находит)

Я всегда зарабатывала сильно больше мужа, его денег мне не нужно. Но не понимаю, почему он не работает, не хочет ничего делать дома, постоянно кричит на меня, чем я так его бешу. Мне кажется, что он готов терпеть меня при условии, что я трачу все деньги и молчу, не отсвечиваю.

(Вряд ли он сможет ее терпеть, если она будет ходить молчаливой тенью. Но здесь она хотя бы призналась, что не молчит)

Я не говорю никому о проблемах в семье, мне стыдно. Не хочу уезжать к родителям (они живут в 10 минутах на машине), они будут очень переживать. Скоро достроится моя квартира (куплена до брака), но неужели только такая дистанция может помочь в этой ситуации.

(Жилье нужно снять, заняв деньги, если не хочется ехать к родителям. В любом случае сидеть на голове человека, который вас уже не переносит на дух – это не просто ноль самоуважения, это совсем беда. И да, это физически опасно тоже)

Пожалуйста, помогите мне. Прошу прощения за сумбурное письмо.