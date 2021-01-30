Освободили украинских моряков, захваченных в Нигерии в декабре 2020 года – Зеленский

30.01.2021, 20:32, Новости дня

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В Нигерии освободили шесть украинских моряков, которых в декабре 2020 года были захвачены пиратами на судне Stevia. Об этом 30 января в Instagram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Сегодня были освобождены шесть украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину”, – написал глава государства.

Он поблагодарил за помощь в освобождении украинских дипломатов и других причастных к этому событию.

Зеленский также опубликовал фото освобожденных моряков.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

О захвате украинских моряков сообщил 19 декабря Seafarers Journal. Украинцы были членами экипажа судна Stevia, которое ходит под флагом Камеруна. Факт захвата подтвердил в тот же день МИД Украины.

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