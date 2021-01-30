На нескольких улицах в центре Москвы решили запретить парковки в воскресенье

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30.01.2021, 20:28, Новости дня
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По требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщил центр организации дорожного движения столицы.

«По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.

В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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