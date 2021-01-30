В РФ проиндексировали выплаты военным

30.01.2021, 20:28, Новости дня

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ об индексации отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года №49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы», – цитирует РИА «Новости» указ.

Отмечается, что проиндексированы будут страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД России, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацгвардии РФ и органов принудительного исполнения России; единовременные пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти; ежемесячные денежные компенсации военнослужащим.

Добавляется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Ранее Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля социальных пособий на 4,9%.

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