Названо число привитых от COVID в Петербурге

30.01.2021, 20:28, Новости дня

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Более 61,8 тыс. жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Отмечается, что за весь период в Петербурге вакцинировано 61 тыс. 894 человека. Из них 11 тыс. 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 5 тыс. 826 человек, вторично 1 тыс. 459, передает РИА «Новости».

Всего в Петербурге поступило 105 тыс. 242 комплекта вакцины. Они ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 43 тыс. 348 комплектов.

«Вакцинация от COVID-19 продолжает набирать темпы. Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности – их число на сегодняшний день достигло 99», – отмечается в материалах.

За минувшие сутки в РФ выявлены 19 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.